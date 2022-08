Thiếu tướng Rah Lan Lâm trao nhà tình nghĩa cho cán bộ Công an khó khăn

(GLO)- Ngày 19-8, tại buôn Gum Gốp (xã Ia Rmok, huyện Krông Pa), Công an tỉnh Gia Lai trao tặng nhà tình nghĩa cho Thượng uý Nay Thuyết-cán bộ Công an xã Chư Ngọc, huyện Krông Pa. Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì buổi lễ.

Thượng úy Nay Thuyết được Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai tuyển dụng vào ngành Công an năm 2013 và công tác tại Phòng Cảnh sát cơ động. Đến năm 2016, Thượng uý Nay Thuyết được điều động về công tác tại Đội xây dựng phòng trào bảo vệ an ninh Tổ quốc Công an huyện Krông Pa. Thực hiện chủ trương chính quy hóa lực lượng Công an xã, tháng 3-2020, Thượng uý Nay Thuyết xung phong và được Giám đốc Công an tỉnh điều động đảm nhiệm chức danh Công an xã Chư Ngọc đến nay.

Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh cùng các đại biểu khánh thành nhà nghĩa tình nghĩa tặng Thượng úy Nay Thuyết. Ảnh: Nguyễn Hữu

Trong thời gian qua, cuộc sống gia đình Thượng uý Nay Thuyết gặp nhiều khó khăn, gia đình có 2 con nhỏ nhưng đang ở chung với bố mẹ vợ trong căn nhà sàn đã xuống cấp.

Để chia sẻ với những khó khăn của cán bộ chiến sỹ (CBCS), Đảng uỷ, lãnh đạo Công an tỉnh đã kêu gọi, vận động Ngân hàng Agribank Việt Nam Chi nhánh huyện Krông Pa hỗ trợ 100 triệu đồng, cùng sự đóng góp ngày công của CBCS Công an huyện Krông Pa và hỗ trợ từ người thân, bà con lối xóm đã giúp gia đình Thương uý Nay thuyết xây dựng được căn nhà cấp 4 có diện tích 127 m2 với tổng kinh phí gần 500 triệu đồng.

Phát biểu tại lễ bàn giao Nhà tình nghĩa, Thiếu tướng Rah Lan Lâm chúc mừng gia đình Thượng uý Nay Thuyết và khẳng định: Những năm qua, việc vận động, hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho CBCS có hoàn cảnh khó khăn là hoạt động thường xuyên, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc trong lực lượng Công an nhân dân nói chung và lực lượng Công an Gia Lai nói riêng, giúp CBCS yên tâm công tác, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Dịp này, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ Công an tỉnh, Công an huyện Krông Pa và chính quyền địa phương đã trao tặng những phần quàn ý nghĩa chúc mừng gia đình Thượng uý Nay Thuyết.

Được biết, thời gian quan, Công an tỉnh đã vận động các Mạnh Thường Quân hỗ trợ kinh phí, chung tay xây dựng nhiều căn nhà tình nghĩa cho CBCS và một số hộ gia đình có công với cách mạng, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong tỉnh. Riêng trên địa bàn huyện Krông Pa đã được xây dựng và trao tặng 4 căn nhà tình nghĩa; hiện đang tiếp tục xây dựng 2 căn nhà cho 2 CBCS có hoàn cảnh khó khăn. Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa của Công an tỉnh Gia Lai nhân kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2022).