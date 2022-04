Tội phạm giả danh công an để lừa đảo, nhiều người mất hàng tỷ đồng

Tội phạm sử dụng phần mềm công nghệ cao, ẩn danh số điện thoại tương tự số điện thoại của cơ quan công an thông báo bị hại liên quan đến vụ án đang điều tra. Sau đó, lừa tiền của người bị hại.



Lâm Đồng: Bắt giữ nghi phạm giả danh công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ảnh minh họa. (Nguồn: nationalnotary.org)



Trong những ngày qua, Công an các địa phương trên toàn địa bàn thành phố Hà Nội liên tiếp nhận được đơn thư của người dân tố giác các đối tượng giả danh công an gọi điện thoại đe dọa, nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Đáng chú ý, mặc dù Công an thành phố Hà Nội đã đưa ra nhiều khuyến cáo và các cơ quan thông tấn, báo chí cũng đã có nhiều tin, bài tuyên truyền phòng ngừa với loại tội phạm này nhưng một số người vẫn "sập bẫy" các đối tượng lừa đảo, mất hàng tỷ đồng.



Theo Công an thành phố Hà Nội, thủ đoạn của loại tội phạm này là sử dụng phần mềm công nghệ cao, ẩn danh số điện thoại tương tự số điện thoại của cơ quan công an đã được niêm yết công khai, thông báo bị hại liên quan đến một vụ án hoặc một vụ việc công an đang điều tra.



Các đối tượng cung cấp những thông tin phù hợp với nhân thân tài sản của người bị hại và thực hiện đe dọa, thậm chí dàn dựng, kết nối cho bị hại nhìn thấy, nói chuyện qua điện thoại với người được cho là công an để bị hại tin tưởng.



Sau đó, các đối tượng phạm tội yêu cầu bị hại chuyển tiền vào tài khoản chúng chỉ định, đồng thời bắt bị hại giữ bí mật sự việc để phục vụ công tác điều tra.



Điển hình như vào ngày 1/4, Công an phường Tràng Tiền (Hoàn Kiếm, Hà Nội) tiếp nhận đơn trình báo của chị Q (sinh năm 1990, trú tại quận Hoàn Kiếm) về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Theo đơn trình báo, sáng 30/3, chị Q nhận được cuộc gọi của một đối tượng nữ, giới thiệu là nhân viên bưu điện và thông báo chị có một bưu phẩm của một ngân hàng chi nhánh Đà Nẵng ghi khoản nợ là 40 triệu đồng. Người này yêu cầu chị Q phải thanh toán khoản nợ nếu không sẽ báo cơ quan Công an.



Tiếp theo đó, một nam giới gọi điện cho chị Q xưng danh là Đội trưởng thuộc Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng.



Đối tượng nói với chị Q bị lộ thông tin cá nhân và liên quan đến đường dây rửa tiền, buôn bán ma túy, rồi yêu cầu chị Q đến Công an thành phố Đà Nẵng làm việc.



Do chị Q nói không đến được Đà Nẵng nên đối tượng yêu cầu chị tải App "Thay đổi bảo mật" rồi đăng nhập tài khoản ngân hàng để xác minh.



Sau đó, chị Q phát hiện tài khoản của mình bị mất 300 triệu đồng nên đến Công an phường Tràng Tiền trình báo.



Tương tự, ngày 21/3, Công an phường Bồ Đề (Long Biên, Hà Nội) cũng tiếp nhận đơn trình báo của chị V (sinh năm 1987, trú tại quận Long Biên) về việc nhận được cuộc điện thoại từ một đối tượng tự xưng là công an.



Người này thông báo chị V có liên quan đến đường dây mua bán ma túy, rửa tiền và yêu cầu chị V cung cấp thông tin để phục vụ điều tra.



Chị V đã thực hiện theo yêu cầu của đối tượng, cung cấp thông tin và tài khoản ngân hàng. Sau đó chị V phát hiện tài khoản bị mất gần 3 tỷ đồng, nên đã đến cơ quan công an trình báo.



Trước thực trạng trên, Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, cùng công an các địa bàn khẩn trương xác minh điều tra, làm rõ, bắt giữ các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản, để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.



Đồng thời, Công an thành phố cũng tiếp tục đã đưa ra những khuyến cáo để phòng ngừa loại tội phạm này.



Cụ thể, để làm việc với công dân, cơ quan công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập, tuyệt đối không yêu cầu công dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng.



Do đó, khi thấy bất cứ cuộc gọi nào tự xưng là công an điều tra vụ án, người dân cần đến ngay trụ sở cơ quan công an gần nhất để trình báo.



Ngoài ra, người dân không nên công khai các thông tin cá nhân trên mạng xã hội, các trang thương mại điện tử, hoặc khi mua sắm tại các cửa hàng, không làm theo yêu cầu của người lạ như tải đường dẫn về cài đặt, đăng nhập các thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, tránh việc lộ thông tin cá nhân, khiến tội phạm lợi dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Đặc biệt, theo Công an thành phố Hà Nội, để tránh "sập bẫy" loại tội phạm này, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an các cấp, cần nhất vẫn là ý thức phòng ngừa, cảnh giác của người dân.



Thêm vào đó, người dân nên thường xuyên cập nhật thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, để nêu cao tinh thần cảnh giác, đồng thời có kiến thức để tuyên truyền đến người thân, bạn bè về các thủ đoạn lừa đảo, để tránh mắc bẫy của loại tội phạm này.

