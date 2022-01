Xác minh 'vật thể lạ' chứa tiền nước ngoài và hình Triển Chiêu rơi tại Phú Thọ

Lực lượng chức năng đang xác minh, làm rõ nguồn gốc một “vật thể lạ” chứa hình Triển Chiêu, tiền nước ngoài và nhiều tấm vải rơi xuống cánh đồng ở H.Thanh Ba (Phú Thọ).



Đêm 2.1, nhiều trang mạng xã hội lan truyền hình ảnh một “vật thể lạ” rơi xuống cánh đồng ở Khu 10, xã Đông Thành, H.Thanh Ba, Phú Thọ. Đáng chú ý, bên trong vật thể này chứa tiền nước ngoài, hình ảnh Triển Chiêu (một nhân vật trong phim Bao Thanh Thiên) cùng nhiều tấm vải lớn.



Vật thể lạ dài 15 m rơi tại Phú Thọ. Ảnh: CTV



Nhiều người chia sẻ bài đăng cùng sự hoang mang, cho rằng đó là “bùa ngải”; cũng có người cho việc này liên quan đến tập tục của một nước trong khu vực trong ngày đầu năm mới.



Liên quan đến sự việc, bà Vi Thị Lan, Chủ tịch UBND xã Đông Thành, cho biết Công an H.Thanh Ba và Ban Chỉ huy Quân sự H.Thanh Ba đang xác minh, làm rõ nguồn gốc “vật thể lạ” này.



Theo bà Lan, khoảng 19 giờ ngày 2.1, UBND xã Đông Thành nhận thông tin có “vật thể lạ” rơi trên địa bàn, đã cử lực lượng xuống bảo vệ hiện trường để xác minh, làm rõ.



“Tại hiện trường có một túi ni lông to khoảng 15 m; một đầu có tre uốn, định hình tròn đường kính khoảng 1 m, 2 đồng tiền Myanmar, nhiều tấm hình Triển Chiêu và 15 tấm vải kích thước 1 x 1,5 m. Công an huyện và lực lượng quân sự đã lập biên bản thu giữ để phục vụ xác minh”, bà Lan nói.



Tiền nước ngoài và hình Triển Chiêu bên trong "vật thể lạ". Ảnh: CTV





Bà Lan cho biết, có thông tin tại địa phận tỉnh Yên Bái cũng có 2 “vật thể lạ” tương tự rơi xuống. Lực lượng chức năng đã xác định xem các vật thể có cùng một loại hay không.



“Cái này dạng như khinh khí cầu, có thể một nơi nào đó đã thả lên trời. Chúng tôi đang đợi cấp trên tìm hiểu nguồn gốc rồi đưa ra kết luận, trước mắt xác định không có nội dung xấu độc gì tuyên truyền trong vật thể này”, bà Lan cho hay.

Theo TRẦN CƯỜNG (TNO)