Krông Pa giúp người dân bị thiên tai ổn định cuộc sống

(GLO)- Từ năm 2020 đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) đã vận động hơn 550 triệu đồng nhằm giúp người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai ổn định cuộc sống.





Cuối năm 2019, ngôi nhà sàn của gia đình bà Kpă H'Pe (buôn Ama Giai, xã Đất Bằng) đổ sập sau trận lốc xoáy. Nhà thuộc diện hộ nghèo lại gặp cảnh tai ương, vợ chồng bà H'Pe loay hoay không biết làm sao để dựng lại ngôi nhà. Trong lúc khó khăn cùng cực, gia đình bà được Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai. Tiếp chúng tôi trong ngôi nhà sàn rộng hơn 70 m2 được dựng lại từ số tiền hỗ trợ, bà H'Pe phấn khởi nói: “Cơn lốc ập đến khi gia đình ở trên rẫy. Nhờ Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện hỗ trợ 50 triệu đồng từ Quỹ Cứu trợ tỉnh nên gia đình tôi có nơi ở mới. Tôi rất vui khi nhận được sự quan tâm kịp thời đó”.





Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Krông Pa bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình bà Kpă H'Pe (xã Đất Bằng). Ảnh: Lê Đại

Cũng tại buôn Ama Giai, đợt mưa bão năm 2020 khiến 5 con dê của gia đình chị Lê Mô H'Lân bị chết, thiệt hại khoảng 10 triệu đồng. Là mẹ đơn thân, chị H'Lân phải nuôi 3 đứa con nhỏ nên rất khó khăn. Trước hoàn cảnh đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã trao tặng cho gia đình chị 1 con bò giống. Việc làm ý nghĩa này đã kịp thời động viên gia đình chị H'Lân sau thiên tai, tạo thêm sinh kế để chị vươn lên thoát nghèo.



Từ năm 2020 đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Krông Pa đã vận động, kết nối và chuyển hơn 550 triệu đồng từ các Mạnh Thường Quân trong cả nước đến những gia đình bị thiệt hại do thiên tai. Bà Cao Thị Viễn Phương-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện-cho hay: “Thấu hiểu những khó khăn của các hộ dân không may bị thiên tai gây thiệt hại về tài sản, Mặt trận các cấp phối hợp với chính quyền, ngành chức năng kịp thời triển khai các biện pháp cứu trợ, khắc phục hậu quả. Nhờ đó, 2 năm qua, chúng tôi đã tiếp nhận, hỗ trợ 24 hộ dân bị thiệt hại tài sản do thiên tai để xây dựng mới 7 căn nhà, sửa chữa 10 căn nhà và hỗ trợ sinh kế cho 7 gia đình. Công tác điều phối tiền cứu trợ được chúng tôi triển khai nhanh chóng, minh bạch nên người dân rất tin tưởng”.



Cũng theo Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Krông Pa: Dự báo thời gian tới, trên địa bàn huyện sẽ xuất hiện các hiện tượng thời tiết cực đoan. Do vậy, bên cạnh việc đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền để nâng cao ý thức người dân, lên phương án cứu trợ nếu có tình huống khẩn cấp, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện kêu gọi nhà hảo tâm ủng hộ kinh phí để sẵn sàng chuyển đến các hộ dân không may bị thiên tai, bão lũ nhằm giúp họ sớm ổn định cuộc sống.



HOÀNH SƠN - LÊ ĐẠI