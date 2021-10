An Bình phát huy vai trò tự quản

(GLO)- Hơn 5 năm qua, Tổ tự quản an ninh thôn An Bình (xã Uar, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) đã phát huy hiệu quả trong công tác phòng ngừa tội phạm, góp phần bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn. Đáng chú ý, kể từ khi Tổ tự quản đi vào hoạt động, trong thôn chỉ xảy ra 1 vụ trộm và đã được xử lý kịp thời.





Đã thành thông lệ, cứ đúng 22 giờ, khi tiếng kẻng của Tổ tự quản an ninh thôn vang lên cũng là lúc gia đình anh Tô Văn Tín (thôn An Bình) tạm dừng mọi công việc, kiểm tra lại khóa cửa trước khi tắt đèn đi ngủ. Anh Tín cho biết: “Âm thanh này như lời nhắc nhở người dân nâng cao tinh thần cảnh giác bảo vệ tài sản của mình. Đây cũng là tín hiệu cho thấy các nẻo đường khắp thôn đã bình yên bởi lúc này hoạt động của Tổ tự quản được “kích hoạt”. Các thành viên chia thành nhiều tốp tổ chức tuần tra để kịp thời phát hiện những bất thường về an ninh trật tự, ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật”.

Các thành viên Tổ tự quản thôn An Bình (xã Uar, huyện Krông Pa) triển khai nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trong thôn. Ảnh: Nguyễn Chi



Thôn An Bình có 254 hộ với hơn 900 khẩu. Trước đây, trong thôn thường xảy ra tình trạng trộm cắp nông sản, chó, gà hoặc một số hành vi vi phạm khác như: đánh bạc, cố ý gây thương tích do một số đối tượng từ nơi khác đến gây ra. Từ thực tế đó, để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, năm 2016, Đảng ủy, UBND xã Uar đã giao Công an xã xây dựng mô hình Tổ tự quản an ninh.



Ông Tô Đại Dương-Tổ trưởng Tổ tự quản an ninh thôn An Bình-chia sẻ:”Mô hình không chỉ góp phần thiết thực vào việc đảm bảo an ninh trật tự mà còn kết nối người dân trong thôn, phát huy tình làng nghĩa xóm, trợ giúp nhau khi tối lửa tắt đèn. Tuy số tiền hỗ trợ mỗi tháng không đáng là bao nhưng các thành viên tổ tự quản đều vui vẻ, tự nguyện tham gia vì sự bình yên của thôn làng”.



Với phương châm tự quản, tự phòng, tự bảo vệ an ninh trật tự, Tổ tự quản an ninh thôn An Bình có sự tham gia của hơn 10 thành viên, gồm: Bí thư Chi bộ, đại diện các đoàn thể, người có uy tín trong cộng đồng cùng các hộ dân. Theo khung giờ nhất định, các thành viên Tổ tự quản phối hợp với Công an viên xuống các địa bàn dân cư để nhắc nhở bà con chấp hành quy định của pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự. Còn khi xảy ra việc đột xuất như: trộm cắp, thiên tai, cháy nổ thì Tổ tự quản lập tức đánh kẻng báo động để huy động lực lượng xử lý. Đơn cử mới đây, đối tượng L.Đ.T. đột nhập vào nhà ông Nguyễn Đức Hương thì bị gia đình phát hiện. Khi tiếng kẻng vang lên, người dân các nhà xung quanh ùa ra vây lấy kẻ gian, Tổ tự quản cũng ngay lập tức có mặt hỗ trợ bắt giữ và bàn giao đối tượng cho Công an xã xử lý.



Nhờ có sự hưởng ứng tích cực của người dân trong thôn nên từ khi Tổ tự quản được thành lập, tình hình an ninh trật tự có những chuyển biến tích cực, nạn trộm cắp, các tệ nạn khác đã giảm hẳn. Theo ông Nguyễn Đức Nguyên-Chủ tịch UBND xã Uar: Qua 5 năm triển khai mô hình Tổ tự quản an ninh, tinh thần cảnh giác của người dân trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội được nâng lên rõ rệt. Mọi người đều yên tâm lao động sản xuất và phát triển kinh tế. Cũng nhờ có Tổ tự quản an ninh mà thời gian qua, người dân đã phát hiện và cung cấp cho Công an xã hàng chục tin báo có giá trị, giúp lực lượng Công an điều tra làm rõ nhiều vụ việc liên quan đến an ninh trật tự. “Từ khi có mô hình này, các nẻo đường trong thôn bình yên hơn. Đặc biệt, tình trạng đánh nhau, gây rối trên địa bàn giảm hẳn, nạn trộm cắp được ngăn chặn, góp phần nâng cao ý thức tự quản, tự phòng, tự bảo vệ của người dân”-Chủ tịch UBND xã Uar khẳng định.



NGUYỄN CHI