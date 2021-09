Diên Phú quyết tâm giữ vững "vùng xanh"

(GLO)- Thời gian qua, hệ thống chính trị xã Diên Phú (TP. Pleiku) đã nỗ lực làm tốt công tác tuyên truyền và hỗ trợ kịp thời về an sinh xã hội, thực hiện đúng phương châm mỗi xã, phường là một “pháo đài”, mỗi người dân là một “chiến sĩ” trong phòng-chống dịch, bảo vệ “vùng xanh”.

Ông Hoàng Văn Kiểm-Trưởng thôn 3 là người tích cực tham gia tổ Covid cộng đồng, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, giám sát trong cộng đồng. “Ngay từ khi nhận nhiệm vụ, tôi đã lập nhóm Zalo của thôn. Khi có thông tin cần thông báo, kế hoạch cần triển khai là tôi chuyển ngay đến người dân trong thôn kịp thời, nhanh chóng. Kênh thông tin này cũng đã phát huy hiệu quả trong việc tuyên truyền, vận động người dân thực hiện đúng các chỉ đạo, hướng dẫn về công tác phòng-chống dịch Covid-19 của cấp trên”-ông Kiểm cho hay.

Nhờ cách làm sâu sát đó mà người dân thôn 3 luôn chấp hành đầy đủ và nghiêm túc các quy định về phòng-chống dịch bệnh. Thôn có gần 300 hộ được phân bố rải rác trên địa bàn khá rộng nhưng luôn là một trong những “vùng xanh” vững chắc. Ông Nguyễn Công chia sẻ: “Trong cuộc chiến chống dịch Covid-19, người dân cần những “lá chắn” vững mạnh từ chính quyền địa phương. Còn mỗi người dân sẽ luôn thực hiện nghiêm quy định 5K và tự giác đi tiêm vắc xin nếu điều kiện cho phép”.

Người dân đến trụ sở UBND xã Diên Phú giao dịch đều được sát khuẩn tay để phòng-chống dịch bệnh. Ảnh: Trần Dung

Bà Nguyễn Thị Thúy Diễm-Chủ tịch UBND xã Diên Phú-cho biết: Bám sát chỉ đạo từ cấp trên, với phương châm mỗi xã, phường là một “pháo đài”, cả hệ thống chính trị ở xã đồng lòng nỗ lực phòng-chống dịch và chăm lo an sinh xã hội. “Chúng tôi phân công từng thành viên Ban Chỉ đạo phụ trách công tác phòng-chống dịch. Huy động cả hệ thống chính trị tham gia công tác phòng-chống dịch Covid-19. Bên cạnh đó, xã cũng nỗ lực bảo đảm an sinh xã hội, không để bất cứ người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, an dân tại địa bàn”-bà Diễm thông tin.

Xã Diên Phú có 3 thôn nhưng có địa hình rộng và trải dài, dân cư thưa thớt. Điều này cũng gây không ít trở ngại trong công tác tuyên truyền cũng như nắm bắt tình hình từng hộ dân. Để khắc phục khó khăn, Chủ tịch UBND xã đã nhanh chóng lập nhóm Zalo của 3 thôn, kết nối tới từng hộ dân. Đồng thời, xã cũng thành lập 16 tổ Covid cộng đồng với 41 thành viên. Mỗi tổ có nhiệm vụ giám sát từ 40 đến 50 hộ dân. Chính các hoạt động này đã giúp cán bộ và người dân có sự tương tác thường xuyên và xích lại gần nhau hơn. Nhiều lần, người dân trực tiếp gọi báo với Chủ tịch UBND xã về trường hợp người về từ vùng dịch hay khi phát hiện người lạ, xe tải lớn lưu thông trên địa bàn, bà con lập tức báo tin cho các tổ Covid cộng đồng.

Vừa qua, cán bộ, chiến sĩ và người dân xã Diên Phú được UBND TP. Pleiku khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng-chống dịch. Ảnh: Trần Dung

Cũng theo bà Diễm, nhờ tinh thần đồng lòng và vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, đến nay, trên địa bàn chưa có ca nhiễm Covid-19. Hiện có 7 trường hợp đang thực hiện cách ly y tế tại nhà và được giám sát kỹ lưỡng. Diên Phú đang là xã “vùng xanh” của TP. Pleiku. “Phòng-chống dịch cần thực hiện ngay từ cơ sở và phải có sự tham gia tích cực của người dân. Muốn xây dựng “pháo đài” vững mạnh thì cần có nhiều “chiến sĩ” phòng-chống dịch tốt. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phải chủ động, sáng tạo, phát huy cao độ tinh thần tự lực tự cường; tạo sự thống nhất, chung sức, đồng lòng giải quyết những khó khăn, vướng mắc để cùng vượt qua và chiến thắng đại dịch”-Chủ tịch UBND xã Diên Phú khẳng định.