Em bé được đặt tên Công An để nhớ ơn ân nhân đưa đi sinh trong ngày giãn cách

Trực chốt kiểm soát dịch Covid-19, hai chiến sĩ công an P.Xuân Tảo (Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đã kịp thời giúp đỡ sản phụ đi sinh an toàn. Khi mẹ tròn con vuông, gia đình nói sẽ đặt tên bé là Công An để tỏ lòng biết ơn ân nhân.

Sản phụ được công an giúp đỡ sinh con an toàn. Ảnh: Công an cung cấp





Công an Q.Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, khoảng 8 giờ cùng ngày, thiếu tá Nguyễn Văn Lộng và đại úy Nguyễn Đình Chiểu (cán bộ Công an P. Xuân Tảo) đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng dịch Covid-19.



Thời điểm đó, một nhân viên phòng khám sản phụ chạy đến nhờ các chiến sĩ công an giúp đỡ khi có một sản phụ sắp sinh nhưng không gọi được taxi đưa đến bệnh viện vì đang thực hiện giãn cách xã hội.



Ngay sau đó, thiếu tá Lộng và đại úy Chiểu đã nhanh chóng báo cáo trung tá Nguyễn Văn Đồng (trưởng Công an phường Xuân Tảo) để liên hệ Khoa Cấp cứu của Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.





Cán bộ Công an P.Xuân Tảo và nhân viên y tế đã đưa hai mẹ con đến Bệnh viện Phụ sản Hà Nội để kiểm tra sau khi sinh. Ảnh: Công an cung cấp



Đồng thời, các chiến sĩ công an cũng bố trí xe cá nhân để đại úy Chiểu đưa sản phụ đi sinh. Sau khi vào xe ô tô, nhận định sản phụ sắp sinh nên các chiến sĩ đã hỗ trợ nhân viên y tế đưa chị trở lại phòng khám để sinh con. Chỉ ít phút sau, em bé đã ra đời an toàn, khỏe mạnh.



Tuy nhiên, để đảm bảo sức khỏe cho cả mẹ và con, tổ công tác vẫn quyết định đưa hai mẹ con đến Bệnh viện Phụ sản Hà Nội để kiểm tra. Trưởng Công an P.Xuân Tảo còn bố trí một xe của công an phường đi trước dẫn đường đảm bảo đi qua các chốt kiểm soát phòng dịch nhanh nhất, đưa hai mẹ con vào bệnh viện sớm. Sau khi kiểm tra tại bệnh viện, sức khỏe hai mẹ con đều ổn định.



Được biết, sản phụ tên là Đinh Thị N (24 tuổi, trú tại P.Xuân Đỉnh, Q.Bắc Từ Liêm). Cảm kích trước sự hỗ trợ kịp thời, nhiệt tình của các cán bộ công an, gia đình sản phụ đã gửi lời cảm ơn chân thành đến các anh đồng thời cho biết sẽ đặt tên bé là Công An.

Theo DƯƠNG LAN-ĐAN HẠ (TNO)