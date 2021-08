Đại lễ 'Vu Lan 3 miền 2021' được tổ chức trực tuyến tại 3 điểm cầu

Theo đó, Đại lễ Vu lan báo hiếu năm 2021 sẽ được tổ chức trực tuyến với 3 điểm cầu: Chùa Ba Vàng (Quảng Ninh), chùa Thiên An (Bình Định) và Bệnh viện dã chiến số 7 (TP.HCM) vào 20 giờ hôm nay, ngày 21.8.





Mùa Vu lan báo hiếu năm nay diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 phức tạp tại nhiều tỉnh, thành phố. Tiếp nối thành công của Đại lễ Vu lan 3 miền 2020, năm nay Đại lễ Vu lan 3 miền 2021 với thông điệp thể hiện lòng thành kính tới mẹ cha, dành trọn tình cảm đến những người mẹ đang ngày đêm nơi tuyến đầu chống dịch, những mẹ tự mình chiến đấu với SARS-CoV-2 để giành lại sự sống.



Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Vu lan ở 3 điểm cầu: chùa Ba Vàng (Quảng Ninh), chùa Thiên An (Bình Định) và Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 7 (TP.HCM) vào lúc 20 giờ hôm nay, ngày 21.8 (tức ngày 14.7 âm lịch) được phát sóng trên kênh truyền hình An Viên; các ứng dụng như: VTVcab, VNPT, Viettel, HTV, BTV, SCTV, FPT, AVG, VieOn; các nền tảng mạng xã hội như Facebook, YouTube, TikTok của truyền hình An Viên.



Chương trình Vu lan 3 miền sẽ đem đến những lời kinh, tiếng kệ, những hồi chuông và lời ca vang lên, cùng sự chia sẻ của quý thầy sẽ mang đến cho mọi người nghị lực để chiến thắng, sẻ chia, yêu thương hơn nữa… trong một mùa Vu lan đầy biến động.



Trước đó, hội đồng Trị sự GHPGVN ra lời kêu gọi Tăng ni, Phật tử các chùa, cơ sở tự viện tiếp tục thực hiện cấm túc, ai ở đâu ở đấy để phòng, chống dịch bệnh, tổ chức tụng kinh Vu lan báo hiếu mẹ cha, và hồi hướng tới Cửu huyền thất tổ, anh hùng liệt sĩ, các nạn nhân tử nạn trong dịch Covid-19, cầu nguyện dịch bệnh sớm tiêu trừ, quốc thái dân an bằng hình thức online.

Theo LÊ HỒNG HẠNH (TNO)