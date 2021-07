Hết lòng vì cộng đồng

(GLO)- Đây là lần thứ 2 trong năm 2021, anh Nguyễn Thanh Tú (thôn Thắng Lợi, xã Phú Cần, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) đến cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện góp tiền ủng hộ công tác phòng-chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện.

Anh Tú là thành viên lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại một trong các chốt kiểm soát phòng-chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện. Trong những ngày qua, khi trực tiếp tham gia thực hiện nhiệm vụ cùng anh em dưới cái nắng đổ lửa ban ngày, tầm tã đội mưa giữa đêm khuya dưới lán trại dã chiến, anh Tú đã thấu hiểu và rất đồng cảm với nỗi vất vả của đồng đội. Tranh thủ giờ giải lao giữa ca trực, anh đã chuẩn bị các phần quà là những nhu yếu phẩm, đồ dùng thiết yếu trực tiếp trao tặng một số chốt kiểm soát dịch bệnh. Đồng thời, anh nhờ cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện chuyển số quà tặng còn lại cho các chốt khác trên địa bàn huyện.

Anh Nguyễn Thanh Tú góp tiền ủng hộ công tác phòng-chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Krông Pa. Ảnh: Cao Viễn Phương

Hiện tại, trên địa bàn huyện Krông Pa có 13 chốt kiểm soát phòng-chống dịch Covid-19, trong đó có 1 chốt do UBND tỉnh thành lập, 2 chốt phong tỏa tạm thời khu dân cư liên quan đến ca dương tính với vi rút SARS-CoV-2 và các chốt còn lại do UBND huyện và các xã thành lập nhằm đảm bảo kiểm soát an toàn dịch bệnh cho người dân khu vực thị trấn Phú Túc nói riêng và toàn huyện Krông Pa nói chung. Đợt này, anh Tú đã trao tặng 13 chốt với tổng số tiền là 18,5 triệu đồng.

Được biết, vào tháng 2-2021, khi dịch Covid-19 bùng phát trên địa bàn huyện với những ca dương tính đầu tiên, hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng-chống dịch Covid-19” của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Krông Pa, anh Tú cũng ủng hộ 39 triệu đồng vào Quỹ phòng-chống dịch Covid-19 huyện.

Việc làm thiết thực và tấm lòng vì cộng đồng của anh Nguyễn Thanh Tú là nguồn động viên, khích lệ kịp thời giúp các lực lượng phòng-chống dịch Covid-19 huyện Krông Pa quyết tâm chiến thắng đại dịch.

CAO VIỄN PHƯƠNG