Những công dụng bất ngờ của sữa hết hạn trong đời sống hàng ngày

Sữa tươi để lâu sẽ biến thành một dung dịch mà có thể kết hợp với rất nhiều thứ. Theo đài MBN, có một số cách để tận dụng sữa hết hạn từ 3 - 5 ngày trong đời sống hàng ngày.



Vệ sinh tủ lạnh



Tủ lạnh chứa nhiều thực phẩm nên thường dính khá nhiều vết bẩn "cứng đầu". Đặc biệt, do hơi lạnh làm khô các vết bẩn nên rất khó để tẩy rửa. Lúc này hãy tận dụng ngay sữa hỏng sẽ giúp vệ sinh tủ lạnh dễ dàng hơn rất nhiều. Cho 1 ít sữa hỏng vào khăn mềm rồi lau các vết bẩn dính đầy tủ lạnh.



Do sữa hỏng có tính kiềm cao nên sẽ tẩy vết bẩn một cách nhanh chóng và dễ dàng. Tuy nhiên, do sữa hỏng thường có mùi chua nên sau khi vệ sinh tủ bằng sữa xong hãy dùng khăn ấm lau tủ lại 1 lần nữa sẽ không còn mùi khó chịu.



Tưới cây



Pha loãng sữa bị chua với nước và đổ vào chậu hoa hoặc khu vườn để cung cấp cho cây một lượng canxi. Cũng giống với con người, chất canxi có trong sữa sẽ giúp cây trồng phát triển mạnh, đặc biệt đối với cây cà chua. Mùi chua của sữa cũng sẽ kiến các con côn trùng phải tránh xa các loại cây trong vườn.





Sữa hết hạn có thể tận dụng vào trong cuộc sống hàng ngày. Ảnh: Boldsky



Vệ sinh nội thất



Nếu sữa hết hạn đã có một lượng nhỏ kết tủa nhưng mùi vị vẫn chưa có thay đổi, có thể dùng để lau đồ dùng trong gia đình sẽ giúp khôi phục vẻ bóng loáng ban đầu, còn có thể sửa chữa những vết nứt rạn nhỏ.



Khử mùi tanh của cá, đặc biệt là cá hồi



Rửa sạch cá, ngâm trong bát sữa 10 - 20 phút. Chất casein trong sữa chống lại trimethylamine - chất gây mùi tanh trong cá.



Nấu ăn với một ít kem



Cũng giống như nướng bánh, nấu thức ăn với sữa bị chua có thể tăng thêm hương vị, chính vì thế nên nó rất hợp để làm súp và các món hầm. Nếu cảm thấy món súp hay món hầm của mình hơi nhạt, có thể đổ thêm một ít sữa hết hạn lên. Cách chế biến này sẽ mang lại cho chúng ta một trải nghiệm tuyệt vời.



Cần lưu ý: hãy đổ một cách từ từ và nếm thử để chắc chắn rằng vị sữa không bị quá nồng.



Làm mềm thịt



Chất axit lactic có trong sữa sẽ rất tuyệt để làm mềm thịt. Trước khi nấu, hãy đổ sữa ngập thịt. Cũng có thể ướp thịt bằng sữa hết hạn. Nếu thịt không phải là món ăn mà gia đình cần, cũng có thể ngâm các loại hạt khô như hạt lúa mì và lúa mạch với sữa bị chua.



Cứu đồ gốm sứ



Nếu chiếc cốc uống nước đã bị những vết nứt nhỏ, có thể ngâm chúng trong nồi sữa, sau đó để nồi lên bếp, vặn lửa nhỏ và cứ giữ như vậy trong khoảng 1 tiếng thì tắt bếp, đợi sữa nguội rồi lấy chiếc cốc ra.



https://laodong.vn/chuyen-nha-minh/nhung-cong-dung-bat-ngo-cua-sua-het-han-trong-doi-song-hang-ngay-901003.ldo

Theo Hải Ngọc (LĐO)