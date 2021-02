Giáo hội Phật giáo đề nghị các chùa, cơ sở tự viện thực hiện Tết "5K"

Trước tình hình dịch, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề nghị toàn thể Tăng Ni, Phật tử các chùa, cơ sở tự viện cả nước thực hiện Tết "5K" để cầu nguyện quốc thái dân an...





(Ảnh minh họa: Xuân Khu/TTXVN)



Lễ cầu nguyện quốc thái dân an, nguyện cầu bình an, mong muốn sức khỏe, hạnh phúc, an lạc, khát vọng phát triển, mọi sự hanh thông trong dịp đầu Xuân năm mới là truyền thống văn hóa tâm linh, nhu cầu của mỗi người Việt Nam.



Tết cổ truyền dân tộc năm nay diễn ra trong bối cảnh diễn biến dịch COVID-19 đang lây nhiễm phức tạp trong cộng đồng tại nhiều tỉnh, thành phố. Trước tình hình trên, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề nghị toàn thể Tăng Ni, Phật tử các chùa, cơ sở tự viện trong cả nước thực hiện Tết "5K" (Khẩu trang-Khử khuẩn-Khoảng cách-Không tập trung-Khai báo y tế) để cầu nguyện quốc thái dân an, dịch bệnh sớm tiêu trừ, đem lại sự bình an, may mắn cho mọi người, mọi nhà, cho toàn xã hội trong năm mới Tân Sửu.



Các chùa, cơ sở tự viện, và Tăng Ni thực hiện chia nhỏ các khóa lễ cầu an làm nhiều buổi, không tập trung đông người; không tổ chức đông tín đồ hành hương tới nhiều địa phương, nhất là các địa điểm nằm trong vùng dịch.



Các khóa lễ cầu an phải đảm bảo trang nghiêm, tiết kiệm, tránh mê tín dị đoan, không đốt vàng mã, tránh những nội dung nghi lễ không đúng chính pháp của Phật giáo.



Giáo hội Phật giáo Việt Nam khuyến khích Tăng Ni, Phật tử ứng dụng các hình thức trực tuyến online phục vụ nhu cầu tâm linh của nhân dân thông qua các nền tảng mạng xã hội của Giáo hội như Giác Ngộ Online, Phật giáo.Org, Phật sự Online, Mxh Butta.

Theo Chu Thanh Vân (TTXVN/Vietnam+)