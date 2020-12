Công an tỉnh và Công ty Điện lực Gia Lai tổng kết 5 năm thực hiện quy chế phối hợp

(GLO)- Chiều 30-11, Công an tỉnh và Công ty Điện lực Gia Lai tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm (2015-2020) thực hiện quy chế phối hợp; đồng thời ký kết quy chế phối hợp giữa 2 đơn vị trong giai đoạn 2021-2025.



Lãnh đạo Công an tỉnh và Công ty Điện lực Gia Lai ký kết quy chế phối hợp giai đoạn 2021-2025. Ảnh: Hà Duy

Thực hiện quy chế phối hợp giai đoạn 2015-2020, 2 đơn vị đã tích cực phối hợp xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống điện; phối hợp điều tra, xử lý các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, xâm phạm hạ tầng lưới điện; phối hợp xử lý hàng trăm vụ việc xâm phạm hành lang an toàn lưới điện, gây sự cố lưới điện.

Ngoài ra, 2 đơn vị còn phối hợp trong công tác củng cố lực lượng bảo vệ; tập huấn nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cho cán bộ, công nhân viên Công ty.



Tại hội nghị, Công an tỉnh và Công ty Điện lực Gia lai đã ký kết quy chế phối hợp giai đoạn 2021-2025. Dịp này, có 8 tập thể và 12 cá nhân được 2 đơn vị tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong đảm bảo an ninh và an toàn lưới điện giai đoạn 2015-2020.

