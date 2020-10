(GLO)- Thời tiết đang ngày càng diễn biến phức tạp và khó lường. Trong khi đó, lưới điện ở một số nơi trên địa bàn tỉnh Gia Lai vì nhiều lý do như: đã vận hành lâu năm; người dân kéo điện tự phát; cây, cột bị ngã đổ… đã ảnh hưởng nhiều tới công tác đảm bảo an toàn lưới điện. Do vậy, ngành điện đã tập trung đầu tư cải tạo, nâng cấp và sửa chữa lại lưới điện, góp phần nâng cao chất lượng điện năng và đảm bảo an toàn điện trong mùa mưa bão.

