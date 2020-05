Từ 15.5, tổng kiểm soát phương tiện đường bộ: Được dừng tất cả các xe

Từ ngày 15.5 đến 14.6, lực lượng CSGT trên toàn quốc sẽ ra quân tổng kiểm soát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông. CSGT sẽ kiểm tra những gì?





Kiểm tra phương tiện giao thông. Ảnh Cục CSGT



Thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), CSGT toàn quốc sẽ bố trí lực lượng, phương tiện kiểm soát các loại phương tiện giao thông đường bộ, tập trung vào phương tiện kinh doanh vận tải hành khách, xe container, ôtô con và xe máy. Trong thời gian ra quân, CSGT được phép dừng tất cả phương tiện để kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm. Trong đó đặc biệt chú ý những lỗi về nồng độ cồn, ma túy, tốc độ, lạng lách, đánh võng…



Việc đường dừng tất cả các xe được căn cứ vào Thông tư 01/2016/TT-BCA quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông.



Theo đó, CSGT thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát được dừng xe để kiểm soát trong 5 trường hợp, trong đó có: Thực hiện mệnh lệnh, kế hoạch tuần tra, kiểm soát của Cục trưởng Cục CSGT hoặc Giám đốc Công an cấp tỉnh trở lên.



Như vậy, lực lượng CSTG khi thực hiện lệnh tổng kiểm soát được dừng tất cả các phương tiện giao thông.



Cảnh sát giao thông được kiểm tra những gì?



Cũng theo thông tư 01/2016/TT-BCA, quyền hạn của lực lượng CSGT khi tiến hành tổng kiểm soát như sau:



- Được dừng các phương tiện đang tham gia giao thông đường bộ; kiểm soát phương tiện, giấy tờ của phương tiện; kiểm soát người và giấy tờ của người điều khiển phương tiện, giấy tờ tùy thân của người trên phương tiện đang kiểm soát, việc thực hiện các quy định về hoạt động vận tải đường bộ theo quy định pháp luật.



- Xử lý các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, an ninh, trật tự, an toàn xã hội và các vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý Nhà nước khác theo quy định của pháp luật.



- Được áp dụng các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm cho việc xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật; tạm giữ giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe và giấy tờ khác có liên quan đến phương tiện, người điều khiển phương tiện hoặc những người trên phương tiện khi có hành vi vi phạm pháp luật, giấy tờ liên quan đến hoạt động vận tải để bảo đảm cho việc thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.



- Đồng thời cán bộ tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ được yêu cầu cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân phối hợp, hỗ trợ giải quyết tai nạn giao thông; ùn tắc, cản trở giao thông hoặc trường hợp khác gây mất trật tự, an toàn giao thông. Được trưng dụng các loại phương tiện giao thông; phương tiện thông tin liên lạc.



Đặc biệt trong đợt kiểm tra tới đây một nội dung quan trọng sẽ là việc vi phạm Luật phòng chống tác hại của rượu bia; Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt và Kế hoạch của Bộ Công an về phòng, chống đua xe trái phép.



Đặc biệt trong đợt kiểm tra tới đây một nội dung quan trọng sẽ là việc vi phạm Luật phòng chống tác hại của rượu bia; Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt và Kế hoạch của Bộ Công an về phòng, chống đua xe trái phép.



Lực lượng CSGT cũng sử dụng các loại camera (gắn trên xe ôtô, mini, cầm tay) đã được trang cấp để ghi lại toàn bộ hoạt động trong ca công tác. Ngoài ra, phương tiện này còn để ghi các hành vi không chấp hành hiệu lệnh của CSGT, chống người thi hành công vụ, đua xe trái phép và các loại tội phạm khác làm căn cứ xử lý theo đúng quy định của pháp luật.



Kiểm tra nồng độ cồn qua ống thổi có nguy cơ lây nhiễm COVID-19?



Theo Cục CSGT, lực lượng CSGT vẫn tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của ngành, Bộ Y tế khi kiểm tra nồng độ cồn. Lực lượng chức năng sẽ đưa các thiết bị hiện đại vào kiểm tra nồng độ cồn. Máy này có công nghệ cảm biến thông qua hơi thở sẽ giúp các chiến sĩ cảnh sát giao thông dễ dàng tác nghiệp tại hiện trường.



Cục CSGT khẳng định: Có rất nhiều ống thổi được gắn với thiết bị kiểm tra nồng độ cồn. Mỗi trường hợp khi kiểm tra sử dụng một ống thổi riêng nên không lo bị ảnh hưởng và rất đảm bảo vệ sinh.



Sau mỗi lần người điều khiển phương tiện được kiểm tra nồng độ cồn, thổi qua ống thổi (đã được tiệt trùng), những chiếc ống này sẽ được thu gom, xử lý, chỉ dùng một lần.



Với thiết bị đo nồng độ cồn, mỗi ca kiểm tra đều được sát trùng, khử khuẩn theo quy định của ngành y tế.



