Nghị định 21/2020/NĐ-CP của chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 139/2018 về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng, khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng, kinh doanh bất động sản đã bãi bỏ hàng loạt quy định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực này.

Các điều kiện để viên chức chuyển sang công chức





Bỏ xử phạt công ty xây dựng không có HĐLĐ với lãnh đạo chủ chốt



Điều 2 Nghị định 21/2020/NĐ-CP quy định, từ 1/4/2020:



- Bỏ quy định xử phạt với hành vi lựa chọn tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện tham gia hoạt động lập dự án đầu tư xây dựng; Thẩm tra dự án đầu tư xây dựng (trước đây bị phạt 30 - 40 triệu đồng);



- Bỏ quy định xử phạt đối với tổ chức hoạt động xây dựng Không có hợp đồng lao động với những cá nhân đảm nhận những chức danh chủ chốt; Những chức danh chủ chốt không có chứng nhận bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực đặc thù của dự án theo quy định (trước đây bị phạt 20 - 30 triệu đồng);





Hàng loạt quy định xử phạt trong lĩnh vực xây dựng bị bãi bỏ từ 1/4/2020



- Bỏ quy định xử phạt nhà thầu nước ngoài không công bố thông tin trên trang thông tin điện tử theo quy định khi tham gia các hoạt động xây dựng (trước đây bị phạt từ 30 - 40 triệu đồng);



- Bỏ quy định xử phạt với tổ chức lập quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng hoặc quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng không đảm bảo điều kiện năng lực quy định (trước đây bị phạt 20 - 40 triệu đồng);



- Bỏ quy định xử phạt đơn vị đào tạo hành nghề môi giới bất động sản sử dụng giảng viên không đủ tiêu chuẩn (trước đây bị xử phạt từ 02 - 05 triệu đồng)…



Cây xăng tại đô thị phải cách trường học ít nhất 50m



Theo Thông tư 22/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng, cửa hàng xăng dầu cố định đô thị phải tuân thủ khoảng cách tối thiểu để đảm bảo an toàn PCCC. Cụ thể:



- Khoảng cách tối thiểu từ cửa hàng xăng dầu cố định đến nơi thường xuyên tập trung đông người (chợ, trung tâm thương mại, cơ sở giáo dục, cơ sở y tế, các thiết chế văn hóa, thể dục thể thao, công sở) là 50m (quy định hiện hành là 100m).



- Khoảng cách giữa 2 cửa hàng xăng dầu cố định phải cách nhau tối thiểu 300m (tương tự như quy định tại Quyết định 04/2008/QĐ-BXD).



Bên cạnh đó, vị trí các cửa hàng xăng dầu xây dựng cố định quy hoạch mới phải bảo đảm tiếp cận thuận tiện và an toàn với hệ thống giao thông; Lối ra, vào cửa hàng xăng dầu xây dựng cố định quy hoạch mới phải cách điểm có tầm nhìn bị cản trở ít nhất là 50 m và nằm ngoài hành lang an toàn đối với cầu, cống, hầm đường bộ; Lối ra của cửa hàng xăng dầu xây dựng cố định mở ra đường cấp khu vực trở lên phải cách chỉ giới đường đỏ của tuyến đường cấp khu vực trở lên giao cắt với tuyến đường có lối ra của cửa hàng xăng dầu tối thiểu là 50 m.



Cửa hàng xăng dầu xây dựng cố định phải bố trí khu vực dừng đỗ xe để tiếp xăng, dầu đảm bảo không gây ảnh hưởng đến giao thông bên trong cửa hàng và bên ngoài cửa hàng.



Các cửa hàng xăng dầu xây dựng cố định hiện hữu phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch đô thị, không ảnh hưởng đến an toàn giao thông và phải có phương án phòng cháy chữa cháy được thẩm duyệt theo quy định.



Thông tư 22/2019/TT-BXD có hiệu lực thi hành từ 1/7/2020, thay thế Thông tư 32/2009/TT-BXD và Quyết định 04/2008/QĐ-BXD.





Theo H/L (ANTD.VN)