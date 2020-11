Thị trường lao động đang bắt đầu có dấu hiệu phục hồi tương đối nhanh nhờ việc kiểm soát tốt tình hình dịch COVID-19. Từ nay đến cuối năm, vẫn có rất nhiều doanh nghiệp và người lao động có nhu cầu tuyển dụng và tìm kiếm việc làm ở mức cao. Do đó, các phiên giao dịch việc lưu động thời điểm này đang được tích cực triển khai thực hiện, nhằm tăng cường khả năng kết nối giữa các bên.



Người lao động tham gia ứng tuyển việc làm tại Phiên giao dịch việc làm lưu động huyện Đông Anh (TP.Hà Nội) năm 2020. Ảnh: Phương Quỳnh



Trên 1.500 cơ hội việc làm cho người lao động



Ngày 1.11, tại huyện Đông Anh (TP.Hà Nội), phiên giao dịch việc làm lưu động năm 2020 đã diễn ra. Sự kiện thu hút 39 đơn vị doanh nghiệp (DN) đăng ký tuyển dụng với trên 1.500 cơ hội việc làm cho NLĐ.



Theo khảo sát, trong số 39 đơn vị DN tham gia tuyển dụng tại phiên giao dịch việc làm lưu động, có 26 DN trên địa bàn huyện Đông Anh và 13 DN tại các huyện lân cận. Mức lương các nhà tuyển dụng đưa ra dao động từ 5 đến trên 15 triệu đồng/tháng cho NLĐ.



18/39 DN tham gia trong lĩnh vực sản xuất, chiếm tỉ lệ cao nhất 46,1%. Ngoài ra, còn các DN hoạt động trong lĩnh vực khác như: Xuất khẩu lao động (XKLĐ), y tế, may mặc... Theo nhóm ngành nghề, các DN có nhu cầu tuyển dụng với số lượng nhiều nhất là LĐ phổ thông, theo sau là XKLĐ và công nhân sản xuất.



Phân theo tuyển dụng theo yêu cầu về trình độ thì nhu cầu tuyển dụng LĐ có trình độ đại học, cao đẳng chiếm tỉ lệ cao nhất là 44,8%. Sau đó là trình độ trung cấp - công nghệ kỹ thuật chiếm 35,6% và cuối cùng là trình độ phổ thông chiếm 19,6%.



Phân theo nhóm tuổi, LĐ có độ tuổi từ 26-35 được nhà tuyên dụng có nhu cầu tuyển dụng nhiều nhất với số lượng 592 người, chiếm 40,7%.



Bà Tạ Thu Hồng - Trưởng phòng Nhân sự Công ty (Cty) CP FPT chi nhánh Đông Anh - cho hay, nhóm ngành nghề mà cty sẽ ứng tuyển nhiều nhất là kinh doanh và kỹ thuật. Cty chỉ yêu cầu các ứng viên có trình đồ từ trung cấp trở lên. Sau khi được tuyển dụng, các ứng viên sẽ được tham gia các khoá đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ.



Cũng là nhà tuyển dụng tại phiên giao dịch việc làm lưu động, ông Lê Minh Đức - Trưởng phòng Phát triển thị trường, Cty CP Đầu tư Giáo dục Tinh Hoa - cho hay, hiện giờ việc tuyển dụng của cty còn khá khó khăn do ứng viên được tuyển dụng sẽ làm việc bên nước Đức, trong khi đó, hình dịch COVID-19 ở Châu Âu vẫn còn khá căng thẳng.



Theo ông Đức, năm 2020, số lượng học sinh tốt nghiệp THPT đăng ký thi đại học khoảng 60%-70%, số % còn lại, các bạn có hướng đi khác đó là chuyển sang học nghề. Điều này hoàn toàn có thể cho thấy, việc tuyển dụng sẽ có hy vọng.



Bà Nguyễn Thị Tám - Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Anh, Trưởng Ban tổ chức Phiên giao dịch việc làm lưu động huyện Đông Anh - nói rằng, nhu cầu của người dân chuyển đổi từ LĐ, sản xuất nông nghiệp sang LĐ, sản xuất phi nông nghiệp là rất lớn, là xu thế tất yếu. Sự đa dạng lĩnh vực ngành nghề của các DN đăng kí tham gia Phiên giao dịch việc làm lưu động huyện Đông Anh năm 2020 phù hợp với nhu cầu tìm việc của người dân, NLĐ địa phương. Điều này sẽ tạo điều kiện cho NLĐ chưa tìm kiếm được việc làm tại huyện Đông Anh lựa chọn được công việc thích hợp với khả năng, có thể gắn bó lâu dài, ổn định đời sống ngay tại địa phương.



Tăng cường tổ chức các phiên giao dịch việc làm lưu động



Theo ông Nguyễn Đình Thanh - Trường phòng Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) huyện Đông Anh, hiện nay, địa bàn huyện có trên 4.000 DN và 2 khu công nghiệp (KCN). Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, địa bàn huyện Đông Anh có rất nhiều DN bị ảnh hưởng, kéo theo phần việc của NLĐ cũng bị suy giảm. Sau khi ổn định trở lại, đây chính là thời điểm DN phục hồi sản xuất, đặc biệt là DN làm về xuất khẩu. Cơ hội việc làm cho NLĐ từ nay đến hết cuối năm, nhất là LĐ phổ thông sẽ rộng mở.



Ông Thanh đánh giá, tổ chức các phiên giao dịch việc làm lưu động cũng như duy trì sàn giao dịch việc làm trên địa bàn huyện sẽ hỗ trợ đắc lực để cả NLĐ và người sử dụng lao động đến gần hơn với nhau.



Nói về phương hướng hoạt động những tháng cuối năm, ông Nguyễn Hồng Dân - Phó Giám đốc Sở LĐTBXH TP.Hà Nội - thông tin, mục tiêu của toàn TP.Hà Nội trong năm 2020 là giải quyết việc làm cho 156.000 LĐ, giảm tỉ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị xuống dưới 4%, LĐ đang làm việc đã qua đào tạo đạt 70,2%. Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay, dịch COVID-19 đã ảnh hưởng xấu đến thị trường LĐ của Thủ đô. Việc tổ chức các phiên giao dịch việc làm cũng bị hạn chế. Gần như từ tháng 4 đến tháng 7 không thể tổ chức được các phiên giao dịch việc làm lưu động tại các địa phương.



Mặc dù vậy, ông Dân đánh giá, đến tháng 10, thành phố cơ bản kiểm soát được tình hình dịch bệnh nên thị trường LĐ thành phố đã có dấu hiệu phục hồi tương đối nhanh. Do đó, tỉ lệ NLĐ thất nghiệp bắt đầu có chiều hướng giảm.



“Từ nay đến hết năm 2020, chúng tôi sẽ tăng cường kết nối, tạo điều kiện cho NLĐ, DN có cơ hội trao đổi thông tin về nhu cầu tìm kiếm việc làm và nhu cầu tuyển dụng. Chúng tôi sẽ có nhiều giải pháp triển khai thực hiện kế hoạch đặt ra. Đầu tiên, cần tiếp tục thu thập, phân tích để dự báo thị trường LĐ; cũng như cung cấp thông tin thị trường LĐ trên địa bàn thành phố từ nay đến hết năm 2020 cho NLĐ và các tổ chức, DN tuyển dụng LĐ. Đồng thời, tăng cường tổ chức các phiên giao dịch việc làm lưu động tại các địa bàn quận, huyện; và tăng tần suất tổ chức các phiên giao dịch tại các sàn giao dịch việc làm vệ tinh, sàn trung tâm và các điểm giao dịch việc làm hằng ngày” - Phó Giám đốc Sở LĐTBXH TP.Hà Nội cho hay.

