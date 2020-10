Những "bóng hồng" Công an xã

(GLO)- Thực hiện Quyết định số 33/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt Đề án điều động Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, thời gian qua, một số trường hợp cán bộ nữ được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Công an xã, phường. Ở cương vị này, họ đã không ngừng học hỏi, rèn luyện để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Không ngừng học hỏi, rèn luyện

Từ tháng 11-2019, Trung tá Nguyễn Thị Thúy Nga được điều động giữ chức Trưởng Công an phường Hòa Bình, thị xã Ayun Pa. Lực lượng Công an phường khá mỏng trong khi địa bàn rộng. Vì vậy, Trung tá Nga đã đề xuất UBND phường duy trì hoạt động các tổ tự quản về an ninh trật tự, huy động các lực lượng bán chuyên trách, nhất là lực lượng bảo vệ dân phố đồng hành cùng lực lượng Công an trong công tác phòng-chống tội phạm; phối hợp với các ban ngành tổ chức họp dân tuyên truyền, phổ biến pháp luật và lắng nghe ý kiến nhân dân.

Thượng tá Lương Thị Thu Quỳnh-Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an tỉnh tặng hoa Trung tá Nguyễn Thị Thúy Nga (bìa trái) và Thiếu tá Nguyễn Ngọc Sáng tại buổi giao lưu. Ảnh: Thúy Trinh

Từ đầu năm đến nay, Công an phường đã ra quyết định xử phạt 9 vụ vi phạm hành chính với 18 đối tượng, chủ yếu là các hành vi đánh bạc, xâm hại sức khỏe người khác, trộm cắp tài sản… Trong nhiều vụ việc, Trung tá Nga trực tiếp tham gia đấu tranh, lấy lời khai đối tượng.

Cùng với kiên quyết xử lý, răn đe tội phạm thì đối với Trung tá Nga, việc giáo dục, cảm hóa người lầm lỡ, nhất là đối tượng đang ở tuổi thanh-thiếu niên là rất quan trọng. Qua xác minh, Công an phường nhận định nhiều khả năng B.Q.H. (SN 2007, trú tại tổ 1, phường Hòa Bình) là đối tượng cạy cốp xe trộm cắp tiền của 1 người dân ở tổ 3 (phường Hòa Bình) xảy ra cuối tháng 9-2020. Tuy nhiên, trong quá trình làm việc, H. tỏ ra cứng đầu, khai báo quanh co. Bằng thái độ mềm mỏng nhưng kiên quyết, Trung tá Nga đã thuyết phục để đối tượng khai nhận hành vi phạm tội.

Trung tá Nga từng có 14 năm công tác tại Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội và 5 năm tại Đội Tham mưu-Tổng hợp (Công an thị xã Ayun Pa). Đây là quãng thời gian để chị tích lũy kinh nghiệm trước khi đảm nhận trọng trách mới.

“Mỗi cán bộ Công an đều được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ để đủ khả năng giải quyết các tình huống phát sinh ở từng vị trí công tác. Dù còn nhiều khó khăn, hạn chế nhưng bản thân tôi luôn học hỏi, rèn luyện để đáp ứng yêu cầu công việc”-Trung tá Nga bộc bạch.

Vận động, cảm hóa đối tượng

Tháng 4-2020, Thiếu tá Nguyễn Ngọc Sáng-cán bộ Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (Công an huyện Kbang) được điều động, bổ nhiệm giữ chức Trưởng Công an xã Đông. Nói về những khó khăn khi đảm nhận nhiệm vụ này, chị cho biết: “Khi công tác ở Công an huyện, tôi chỉ phụ trách một mảng. Tuy nhiên, khi nhận nhiệm vụ tại địa bàn cơ sở, tôi tiếp cận thêm nhiều lĩnh vực như: công tác an ninh, công tác điều tra, phụ trách xã, quản lý hành chính… và tham gia các hoạt động của địa phương. Hiện xã Đông có 3 đồng chí Công an chính quy phụ trách các mảng quản lý hành chính, điều tra, an ninh. Chúng tôi khắc phục khó khăn bằng cách bổ sung kiến thức cho nhau, trao đổi kinh nghiệm, phối hợp với nhau trong công việc; chú trọng phát huy năng lực, sở trường của lực lượng Công an xã bán chuyên trách. Đồng thời, chúng tôi luôn động viên nhau, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Xã Đông có 9 dân tộc sinh sống đan xen ở 6 thôn, làng với gần 1.500 hộ dân. Qua công tác tuyên truyền pháp luật, Thiếu tá Sáng nhận thấy một số người dân chưa có hộ khẩu, chứng minh nhân dân… vì ngại các thủ tục hành chính. Vừa động viên bà con, chị vừa chỉ đạo các bộ phận linh động giải quyết thủ tục cho bà con hợp tình, hợp lý.

Anh Đinh A Ngôi (thôn 6) cho biết: “Mình lấy vợ, sinh sống ở xã đã lâu nhưng chưa có giấy tờ tùy thân. Được cán bộ Sáng hướng dẫn, đến nay, mình đã có chứng minh nhân dân và thẻ bảo hiểm y tế. Mình cảm ơn cán bộ Sáng nhiều lắm!”.

Gần đây, một số thanh-thiếu niên trong xã đi xe phân khối lớn, không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh, vượt ẩu, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Nữ Trưởng Công an xã đã tham mưu giúp UBND xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động mọi người chấp hành Luật Giao thông Đường bộ. Trong quá trình giải quyết các vấn đề liên quan, chị không đặt nặng việc xử phạt mà chú trọng nắm bắt tâm lý, từ đó tuyên truyền, vận động người dân tự giác chấp hành pháp luật.