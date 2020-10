Lực lượng Công an xã: Nòng cốt trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"

(GLO)- Trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Công an xã luôn bám sát cơ sở và trở thành nòng cốt trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc".

Công an xã là lực lượng gắn bó với thôn, làng và nắm bắt kịp thời những chuyển biến trong đời sống kinh tế-xã hội ở địa bàn dân cư. Anh Nguyễn Văn Nam-nguyên Trưởng Công an xã Ia Ka (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) chia sẻ: “Quá trình công tác trong lực lượng Công an xã, chúng tôi luôn cố gắng tiếp cận, chia sẻ với người dân về những khó khăn, vướng mắc trong đời sống; lồng ghép việc tuyên truyền nâng cao tinh thần cảnh giác trước các hành vi vi phạm pháp luật với vận động người dân tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Từ đó, nhiều người dân sẵn sàng cung cấp nguồn tin báo giúp lực lượng Công an trong xử lý các vụ việc liên quan đến tình hình an ninh trật tự”.

Thượng tá Trần Sơn Đại Huynh-Phó Trưởng phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (Công an tỉnh Gia Lai) cho hay: “Với chức năng, nhiệm vụ được giao, lực lượng Công an xã đã tích cực, chủ động tham gia phối hợp giải quyết các vụ việc về an ninh trật tự. Từ năm 2015 đến tháng 8-2020, lực lượng Công an xã trên toàn tỉnh đã tiếp nhận 15.852 tin có giá trị về an ninh trật tự. Qua đó, đã tham gia phối hợp giải quyết, điều tra làm rõ hơn 3.382 vụ phạm pháp hình sự; vận động đầu thú, truy bắt thành công hơn 673 đối tượng truy nã”.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành tặng quà cho các Công an viên có thành tích trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Ảnh: Lê Gia

Những năm qua, lực lượng Công an xã cũng đã tham mưu tổ chức phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được 7.718 lượt với gần 1,4 triệu lượt người tham gia; gặp gỡ, thăm hỏi, vận động gần 68.000 lượt hộ gia đình cam kết chấp hành pháp luật; gọi hỏi, răn đe, giáo dục hơn 15.500 lượt đối tượng; tổ chức 930 lượt “Diễn đàn Công an xã lắng nghe ý kiến nhân dân” thu hút gần 45.000 lượt người dân tham gia.

Thượng tá Trần Sơn Đại Huynh cho biết: “Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đã xuất hiện nhiều tấm gương Công an xã dũng cảm, không quản ngại nguy hiểm, hy sinh tính mạng, xả thân vì bình yên cuộc sống. Từ năm 2008 đến nay đã có 1 trường hợp Công an xã hy sinh, 32 trường hợp bị thương khi thi hành nhiệm vụ và hàng trăm lượt tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong công tác phòng-chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở được các cấp khen thưởng”.

Cũng theo Phó Trưởng phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, thời gian qua, Công an tỉnh đã tham mưu giúp UBND tỉnh ban hành Đề án điều động Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã. Tính đến ngày 20-9-2020, Công an tỉnh đã bố trí 320 cán bộ Công an chính quy tại 195/195 xã, thị trấn. Công an tỉnh phấn đấu thời gian tới sẽ hoàn thành việc bố trí đủ quân số 5 cán bộ Công an chính quy tại 195/195 xã, thị trấn.

Bước đầu, đề án này đã đạt hiệu quả tích cực. Lực lượng Công an xã chính quy đã đóng vai trò nòng cốt, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự ở cơ sở, được nhân dân tin yêu, cấp ủy, chính quyền địa phương tin tưởng, đánh giá cao.

6 tháng đầu năm 2020, lực lượng Công an xã đã tiếp nhận 1.178 tin báo vụ việc, lập hồ sơ chuyển Công an cấp huyện xử lý 594 vụ phạm pháp hình sự, trực tiếp xử lý 529 vụ việc, lập hồ sơ xử phạt hành chính 406 trường hợp với số tiền 301 triệu đồng. Công an xã cũng đã phối hợp với Công an cấp huyện tổ chức kiểm tra 1.179 lượt hộ, cơ sở cho thuê lưu trú, lập biên bản 573 trường hợp vi phạm, xử phạt 491 trường hợp với số tiền 106 triệu đồng, cảnh cáo 82 trường hợp; tổ chức 1.356 lượt tuần tra đảm bảo trật tự an toàn giao thông, xử phạt 8.056 trường hợp vi phạm với số tiền 2,2 tỷ đồng.

Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an xã (10-10), Đại tá Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã gửi thư chúc mừng; trong thư có đoạn: “Thời gian tới, cùng với công tác xây dựng lực lượng Công an xã chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở đặt ra hết sức nặng nề. Do đó, mỗi cán bộ, chiến sĩ cần không ngừng nỗ lực học tập, nâng cao trình độ, giữ vững bản lĩnh chính trị, trau dồi, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động sáng tạo, tận tụy trong công tác”.

LÊ GIA