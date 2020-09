Vụ bắt 2 đối tượng trộm 270 triệu đồng ở Đức Cơ: Thường trực Huyện ủy chúc mừng Công an huyện

(GLO)- Sáng 15-9, ông Phạm Văn Cường-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) đã thay mặt Thường trực Huyện ủy đến biểu dương và chúc mừng đột xuất tập thể Công an huyện vì có thành tích xuất sắc trong việc khám phá nhanh vụ trộm cắp tài sản giá trị lớn trên địa bàn.





Ông Phạm Văn Cường (ngoài cùng bên phải) biểu dương thành tích của Công an huyện Đức Cơ. Ảnh: Văn Ngọc

Trước đó, rạng sáng 13-9, chỉ sau hơn 1 giờ 30 phút nhận được tin báo, Công an huyện Đức Cơ phối hợp cùng Công an xã Ia Nan tóm gọn Phan Hoàng Long (SN 2000, trú tại thôn Ia Mút, xã Ia Dom, huyện Đức Cơ) và Trương Văn Mười (SN 2001, trú tại thôn Ia Đao, xã Ia Nan, huyện Đức Cơ). Đây là 2 đối tượng đã đột nhập vào nhà bà Trần Thị Thu (thôn Ia Đao, xã Ia Nan) để trộm 270 triệu đồng vào lúc 3 giờ sáng 13-9.



Ngay trong sáng 13-9, lực lượng Công an cũng kịp thời khám xét, thu giữ 270 triệu đồng mà các đối tượng đem giấu ở nhà Mười để làm thủ tục trả lại cho người bị hại.

Ngoài việc biểu dương tập thể Công an huyện Đức Cơ, ông Phạm Văn Cường đề nghị lực lượng Công an tiếp tục phát huy hơn nữa trách nhiệm, triển khai hiệu quả các biện pháp đấu tranh với tội phạm trên địa bàn trong thời gian tới.

VĂN NGỌC