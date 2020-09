Đức Cơ: Bắt khẩn cấp 2 đối tượng trộm 270 triệu đồng

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) vừa thi hành lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 2 đối tượng gồm: Phan Hoàng Long (SN 2000, trú tại thôn Ia Mút, xã Ia Dom, huyện Đức Cơ) và Trương Văn Mười (SN 2001, trú tại thôn Ia Đao, xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Long (trái) và Mười. Ảnh: Văn Ngọc



Khoảng 2 giờ 30 phút ngày 13-9, Long và Mười đã cắt lưới B40 để đột nhập vào nhà bà Trần Thị Thu (SN 1976, trú tại thôn Ia Đao, xã Ia Nan). Thời điểm này, bà Thu cùng chồng đi cạo mủ cao su nhưng không khóa cửa, trong nhà có con gái sinh năm 2008 đang ngủ. Khi đột nhập vào nhà bà Thu, các đối tượng đã lục lọi và lấy cắp 270 triệu đồng.



Khoảng 3 giờ 30 phút cùng ngày, nhận được tin báo, Công an xã Ia Nan phối hợp cùng Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Hình sự-Kinh tế-Ma túy Công an huyện Đức Cơ đến hiện trường, khẩn trương xác minh thông tin. Qua khoanh vùng các đối tượng khả nghi, khoảng 5 giờ sáng cùng ngày, lực lượng Công an đã triệu tập Long và Mười để đấu tranh. Đến chiều 13-9, các đối tượng đã khai nhận hành vi của mình. Khám xét khẩn cấp nhà Mười, lực lượng Công an thu giữ 270 triệu đồng mà đối tượng mang về cất giấu trong bao tải.

Được biết, Long có 1 tiền án về tội "Trộm cắp tài sản" và mới chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương.

VĂN NGỌC