Trong 2 ngày cuối tuần, học sinh của hơn 20 tỉnh, thành trên cả nước đã hoàn thành kỳ thi vào lớp 10 công lập với tâm trạng thoải mái, sau những ngày ôn luyện căng thẳng. Đề thi năm nay được đánh giá là nhẹ nhàng, vừa sức với thí sinh, phù hợp với hoàn cảnh phải nghỉ học do dịch bệnh. Nhiều phụ huynh, học sinh lo lắng, đề thi dễ, đồng nghĩa với việc điểm chuẩn vào lớp 10 năm nay sẽ tăng cao.



Thí sinh ở Hà Nội đã hoàn thành kỳ thi vào lớp 10 năm học 2020-2021. Ảnh: Hải Nguyễn



Sẽ có “mưa điểm 10” môn tiếng Anh



Gần 89.000 học sinh lớp 9 ở Hà Nội vừa trải qua kỳ thi kéo dài 3 ngày (từ 17-19.7) để tranh suất vào các trường THPT công lập và trường chuyên của thủ đô. Học sinh của TPHCM, Đà Nẵng, Thanh Hóa, Nghệ An... cũng đã hoàn thành kỳ thi vốn được xem là “căng thẳng hơn thi đại học”.



Năm học vừa qua rất đặc biệt, khi bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, ngoài việc giảm môn thi vào lớp 10 (từ 4 môn giảm còn 3 môn), các địa phương đều ra đề thi theo hướng bám sát chương trình đã được Bộ GDĐT tinh giản, giảm độ khó so với mọi năm. Đặc biệt với bài thi môn Ngoại ngữ, nhiều địa phương dự báo sẽ có “mưa điểm 10”.



Tại Hà Nội, đề thi Ngoại ngữ năm nay loại bỏ hoàn toàn phần thi tự luận, thí sinh chỉ khoanh đáp án vào phiếu trả lời trắc nghiệm. Theo đánh giá của thí sinh, việc thi theo hình thức trắc nghiệm cũng khiến các em dễ kiếm điểm hơn. Thời gian làm bài là 60 phút, nhưng nhiều thí sinh chỉ mất 20 phút để hoàn thành bài thi và tự tin mình được 10 điểm.



“Là thí sinh định hướng sau này sẽ xét tuyển đại học khối D, nên em đầu tư nhiều thời gian để học môn Ngoại ngữ. Với đề thi vào lớp 10 của Hà Nội lần này, em thấy khá dễ so với những đề thi đã ôn luyện. Em chỉ mất hơn 10 phút để làm bài và có tới 50 phút chỉ để kiểm tra lại các đáp án. Em tự tin sẽ đạt mức điểm thấp nhất là 9 điểm. Nếu may mắn, em có thể đạt điểm 10“ - Lê Vũ Ngân Hà, học sinh Trường Trung học cơ sở Tây Sơn (Hà Nội) nói.



Theo cô Nguyễn Thị Mai Hương - giáo viên Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (Hà Nội) - theo dõi đề thi môn tiếng Anh vào lớp 10 của các địa phương trong những ngày qua, cô cho rằng đề thi năm nay ra vừa sức, với các chủ điểm từ vựng phổ biến và cơ bản, nằm trong chương trình sách giáo khoa. Phổ điểm học sinh có thể đạt là 6-7, những em giỏi sẽ có nhiều điểm 10. Với đề thi năm nay, cô dự đoán điểm xét tuyển vào các trường sẽ tăng từ 1-2 điểm so với các năm trước.



Tương tự, các đề thi Toán và Ngữ văn của nhiều địa phương cũng được đánh giá là nhẹ nhàng hơn mọi năm. Thí sinh rời phòng thi với tâm trạng vui vẻ vì làm được bài. Riêng với đề thi các môn chuyên, vì cần tính phân loại để chọn lọc thí sinh, nên được học sinh đánh giá là khó, nhiều câu hỏi lắt léo.



Đề thi vào lớp 10 năm nay cũng được đánh giá là cập nhật tính thời sự, đặc biệt với môn Ngữ văn. Đề thi của TPHCM, Nghệ An, hay môn chuyên Văn của Hà Nội và nhiều tỉnh thành đều đề cập đến dịch COVID-19. Hình ảnh những anh hùng thầm lặng trong công tác chống dịch, sự sẻ chia của đồng bào trong lúc hoạn nạn được đưa vào đề thi để giáo dục và định hướng cho học sinh. Tuy nhiên, cùng đề cập đến dịch COVID-19, cách ra đề của TPHCM được giáo viên trong cả nước đánh giá là hay, sáng tạo, vừa mang tính định hướng vừa giúp học sinh cụ thể được cái tôi. Với đề thi của Hà Nội, giáo viên và học sinh vẫn chờ đợi một sự mới mẻ, đột phá ở những năm sau.



Gấp rút thực hiện chấm thi



Sau khi kết thúc kỳ thi vào lớp 10, Sở GDĐT các địa phương sẽ bắt tay thực hiện công tác chấm thi.



Tại Hà Nội, đại diện Sở GDĐT Hà Nội cho biết, năm nay thành phố sẽ thành lập một ban chấm thi, một ban làm phách làm việc độc lập. Trong đó, cán bộ chấm thi được huy động bao gồm 50% là giáo viên THCS và 50% là giáo viên THPT. Địa điểm đặt ban chấm thi phải đảm bảo yêu cầu quy định về an ninh và cơ sở vật chất. Phòng chứa bài thi phải có camera an ninh giám sát, ghi hình tại các phòng 24 giờ/ngày và đảm bảo các điều kiện khác theo quy chế thi. Bài thi ngoại ngữ sẽ chấm bằng máy, đảm bảo có sự giám sát của lực lượng thanh tra và công an để đảm bảo khách quan.



Dự kiến, Hà Nội sẽ hoàn thành công tác chấm thi vào ngày 31.7. Tới trước ngày 3.8 sẽ công bố kết quả thi của học sinh cũng như điểm chuẩn vào lớp 10. Đối với những trường hợp thí sinh muốn phúc khảo sẽ nộp đơn lên trường THCS đã theo học và chậm nhất ngày 25.8 sẽ có kết quả phúc khảo bài thi.



Do ảnh hưởng của dịch bệnh và kịp tiến độ năm học mới, thời gian học sinh của Hà Nội làm thủ tục xác nhận nhập học sẽ được rút ngắn chỉ từ ngày 3 - 5.8. Đến ngày 5.8, Sở GDĐT Hà Nội sẽ khoá phần mềm xác nhận nhập học, thống kê và thông báo số học sinh nhập học.



Còn tại TPHCM, nơi có số lượng học sinh tham dự kỳ thi vào lớp 10 lớn thứ 2 cả nước (sau Hà Nội), Sở GDĐT TPHCM cho biết kỳ thi đã diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Hiện sở đã bắt tay vào công tác làm phách, chấm thi, khẩn trương chấm bài và thông báo kết quả sớm. Dự kiến ngày 27.7, sẽ công bố kết quả thi đến thí sinh.



Năm học 2020-2021, các trường THPT công lập tại TPHCM sẽ tuyển 66.520 học sinh vào lớp 10 và sẽ có hơn 15.000 thí sinh bị loại khỏi cuộc đua vào lớp 10 công lập. Theo Sở GDĐT TPHCM, rớt lớp 10 công lập với học sinh không phải là điều tồi tệ, vì còn có nhiều lựa chọn, hiện học hệ nào thì bằng tốt nghiệp THPT cũng như nhau. Việc học trường nghề, hay trung tâm giáo dục thường xuyên cũng sẽ có nhiều lợi thế như số môn ít hơn, học phí thấp, có thêm kỹ năng về nghề. Nếu có nguyện vọng, khả năng, học sinh vẫn sẽ được dự thi vào các trường đại học mà mình mong ước.



An toàn, nghiêm túc, nhưng vẫn còn “sạn”



Kỳ thi vào lớp 10 năm nay được nhiều địa phương đánh giá là an toàn, nghiêm túc, tuy nhiên ở một số nơi vẫn có sơ suất trong khâu tổ chức.



Tại Hà Nội, nhiều phụ huynh có con thi vào trường chuyên đã lo lắng, nháo nhác vì lỗi in trên phiếu báo dự thi của thí sinh. Theo đó, phụ huynh có con học ở các trường THCS trên địa bàn quận Cầu Giấy, có nguyện vọng thi vào chuyên Anh của Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ bất ngờ nhận được thông báo vào đêm 19.7 của giáo viên về việc đổi địa điểm thi, trong khi sáng hôm sau học sinh phải đi thi sớm. Những học sinh ngồi ở phòng thi từ 31 trở đi sẽ thi ở Trường THCS Nguyễn Trãi (quận Hà Đông) thay vì ở Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ như đã ghi trong phiếu báo dự thi.



Việc phát hiện lỗi trong phiếu báo dự thi và thông báo đổi địa điểm vào lúc nửa đêm, nhiều giáo viên và học sinh không nắm được, nên sáng 19.7 đã xảy ra việc phụ huynh chạy đôn chạy đáo tìm điểm thi cho con. May mắn, phụ huynh chủ động đưa con đi thi sớm và lực lượng thanh niên tình nguyện túc trực ở các điểm trường sẵn sàng hỗ trợ, giúp phụ huynh tìm điểm thi cho con, nên không có thí sinh nào lỡ cơ hội thi môn chuyên.



Về sơ suất này, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, sự cố nói trên xảy ra đối với thí sinh ở khu vực quận Cầu Giấy có nguyện vọng thi vào chuyên Anh của Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ. Ngay khi nhận được thông tin phụ huynh phản ánh, sở đã chỉ đạo Phòng GDĐT Cầu Giấy xác minh thông tin và báo cáo sở. Sau đó, Phòng GDĐT Cầu Giấy đã yêu cầu giáo viên chủ nhiệm điện thoại, nhắn tin đến từng phụ huynh, học sinh. Bích Hà



