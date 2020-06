Thanh tra Chính phủ giám sát kỳ thi tốt nghiệp THPT

Ngoài lực lượng thanh tra của Bộ, Sở GD-ĐT Hà Nội, kỳ thi tốt nghiệp THPT của học sinh Hà Nội còn có sự giám sát của Thanh tra Chính phủ.





Ngày 26-6, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông TP Hà Nội năm 2020 và Ban Chỉ đạo thi, tuyển sinh TP Hà Nội năm học 2020-2021.



Theo Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội Lê Ngọc Quang, dự kiến toàn TP có 80.000 thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT trong hai ngày 9 và 10-8 với hơn 3.300 phòng thi. Ngày 7-7, Sở sẽ chính thức thông báo các địa điểm tổ chức kỳ thi.



Điểm mới năm nay là UBND tỉnh, thành phố chủ trì và chịu trách nhiệm toàn diện về việc tổ chức kỳ thi; ngoài lực lượng thanh tra của Bộ, Sở GD-ĐT Hà Nội, kỳ thi còn có sự giám sát của Thanh tra Chính phủ, các trường ĐH, CĐ không trực tiếp tham gia khâu coi thi, chấm bài thi trắc nghiệm.



Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2020-2021 diễn ra vào hai ngày 17, 18-7 với gần 89.000 thí sinh dự thi tại khoảng 230 điểm thi. Năm nay, thí sinh đăng ký dự tuyển vào trường trung học phổ thông công lập chỉ thi 3 bài thi, gồm toán, ngữ văn, ngoại ngữ, giảm 1 bài thi so với năm trước. Hiện tại, các nhà trường đã hoàn thành việc thu nhận hồ sơ đăng ký dự thi và đang khẩn trương tổ chức ôn tập cho học sinh nhằm bảo đảm tiến độ, chất lượng cao nhất.



Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý cho hay ngày 30-6, UBND TP Hà Nội sẽ ban hành kế hoạch tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 và kế hoạch tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và tuyển sinh vào trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2020-2021.



Liên quan công tác in sao đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, ông Ngô Văn Quý cho biết đã thống nhất với đề xuất của Sở GD-ĐT về việc đặt địa điểm in sao tại Trường ĐH Bách khoa Hà Nội.

Theo Yến Anh (NLĐO)