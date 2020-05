Gia Lai: Chung tay phòng-chống xâm hại trẻ em

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch số 1028/KH-UBND triển khai Tháng Hành động vì trẻ em năm 2020. Theo đó, Tháng hành động diễn ra từ ngày 1 đến 30-6 với chủ đề “Chung tay bảo vệ trẻ em, phòng-chống xâm hại trẻ em” .

Các địa phương cần tăng cường các chính sách chăm sóc, giáo dục trẻ em. Ảnh: Lương Thanh





Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các sở, ngành, đoàn thể, địa phương triển khai các hoạt động Tháng hành động vì trẻ em và đẩy mạnh hoạt động truyền thông trên các phương tiện truyền thông đại chúng, treo băng rôn khẩu hiệu và nhân bản tài liệu tuyên truyền. Triển khai các hoạt động kỳ nghỉ hè an toàn cho học sinh. Tổ chức thăm và tặng quà trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị xâm hại, bạo lực. Phối hợp với các đơn vị tài trợ hỗ trợ phẫu thuật, chỉnh hình, phục hồi chức năng cho trẻ em khuyết tật, trẻ em bị bệnh tim. Tăng cường kiểm tra thực hiện quy định về trường học an toàn, thân thiện với học sinh, nhất là tại cơ sở giáo dục mầm non, điểm trông giữ trẻ tư nhân.



Sở Y tế chỉ đạo tăng cường các tổ chức hoạt động khám-chữa bệnh nhân đạo cho trẻ em, nhất là địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. Tăng cường truyền thông chăm sóc dinh dưỡng sức khỏe, chăm sóc đầu đời cho trẻ em. Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch hướng dẫn ưu tiên tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao cho trẻ em, nhưng phải đảm bảo về phòng-chống dịch Covid-19; kiểm tra và xử lý hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục thể thao dành cho trẻ em hoặc có liên quan đến trẻ em.

