Kbang: Tổng kết công tác phòng-chống tội phạm năm 2019

(GLO)- Sáng 14-1, UBND huyện Kbang (Gia Lai) tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tội phạm, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2019; triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Tăng cường công tác đấu tranh tội phạm "tín dụng đen" và ma túy

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hồng Hạnh





Năm 2019, công tác phòng-chống tội phạm, xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông tiếp tục được huyện chú trọng, triển khai quyết liệt bằng nhiều biện pháp. Công tác tuyên truyền, giáo dục được đổi mới về nội dung, phong phú về hình thức, góp phần nâng cao ý thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Trên địa bàn không có ổ nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức theo kiểu “xã hội đen”. Toàn huyện xảy ra 28 vụ phạm pháp hình sự, giảm 10 vụ so với năm 2018; 37 vụ phạm pháp kinh tế, môi trường, tăng 9 vụ so với năm 2018; tội phạm về ma túy xảy ra 7 vụ, tăng 1 vụ. Về tình hình trật tự an toàn giao thông, năm 2019, trên địa bàn xảy ra 17 vụ tai nạn, làm chết 15 người, bị thương 7 người, tăng 8 vụ, 9 người chết so với năm 2018. Lực lượng chức năng phát hiện, lập biên bản 6.949 trường hợp vi phạm các quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông; ra quyết định xử phạt 6.643 trường hợp, tước giấy phép lái xe 92 trường hợp.



Dịp này, Chủ tịch UBND huyện Kbang tặng giấy khen cho 1 tập thể và 9 cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng-chống tội phạm, xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2019.



Hồng Hạnh