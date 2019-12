Tăng cường công tác đấu tranh tội phạm "tín dụng đen" và ma túy

(GLO)- Chiều 23-12, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị sơ kết Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 4-6-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp trong việc ngăn chặn tình trạng vay tiền, mua nợ hàng hóa lãi suất cao trên địa bàn tỉnh; triển khai Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25-4-2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”; triển khai Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 25-9-2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng-chống và kiểm soát ma túy. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Hoàng.

Báo cáo tại hội nghị, sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 14-CT/TU, UBND tỉnh đã có Công văn số 1382/UBND-NC triển khai đến các sở, ngành, đoàn thể, chính quyền các huyện, thị xã, thành phố gắn với việc thực hiện các chính sách phát triển kinh tế-xã hội và chuyên đề phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Riêng lực lượng Công an, từ tháng 6-2018 đến tháng 10-2019, Cơ quan Cảnh sát Điều tra các cấp đã khởi tố 6 vụ với 23 bị can về tội cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự; triệt phá 1 Công ty núp bóng doanh nghiệp hoạt động cho vay lãi suất cao. Ngoài ra, đã tiếp nhận, xử lý 24 vụ phạm pháp hình sự liên quan đến hoạt động cho vay, đòi nợ “tín dụng đen”; phát hiện, ngăn chặn 58 đối tượng có biểu hiện hoạt động cho vay tiền lãi suất cao; xử phạt hành chính 42 đối tượng về hành vi treo, dán quảng cáo cho vay… Tòa án Nhân dân các cấp đang thụ lý 2 vụ/15 bị cáo về tội cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự, thời gian tới sẽ đưa ra xét xử 2 vụ án trên để răn đe, giáo dục chung.

Ảnh: Sơn Ca

Đồng thời tại hội nghị cũng cho biết, sau tổng kết Chỉ thị số 21-CT/TW của Bộ Chính trị, kể từ 15-9-2018 đến 14-11-2019, lực lượng Công an tiếp tục phát hiện và bắt giữ 297 vụ, với 793 đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ 45,7508g heroin, 246,5002g ma túy đá, 197,2036g ma túy dạng khay, 865 viên thuốc lắc, 552kg cần sa…; Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh đã phát hiện và bắt giữ 4 vụ với 7 đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ 13,6473g ma túy đá, 2,1627g heroin; khởi tố 3 vụ, 5 bị can, xử phạt vi phạm hành chính 1 vụ, 1 đối tượng, đề nghị cơ quan chức năng đưa đi cai nghiện bắt buộc 1 đối tượng; Cơ quan Cảnh sát Điều tra các cấp đã khởi tố điều tra 134 vụ án/165 bị can phạm tội ma túy… Để tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng-chống và kiểm soát ma túy, tại hội nghị tiếp tục triển khai Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Hoàng đã biểu dương những thành tích, kết quả mà các cấp ngành, địa phương đã đạt được trong công cuộc chặt vòi “tín dụng đen”. Tuy nhiên, để giải quyết gốc rễ của vấn đề, công tác đấu tranh, ngăn chặn hoạt động “tín dụng đen” cần xác định là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị phải chung tay vào cuộc, không phó mặc cho ngành Công an, Ngân hàng.

Về công tác phòng-chống và kiểm soát ma túy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cần tiếp tục nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể chính trị-xã hội và người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng-chống tội phạm, tệ nạn ma túy. Các ban ngành, địa phương cần phải xây dựng biện pháp để cụ thể hóa các nội dung chỉ đạo của Tỉnh ủy, các giải pháp của UBND tỉnh. Các lực lượng Công an, Quân đội, Bộ đội Biên phòng, Hải quan, Công thương tăng cường công tác kiểm soát, đấu tranh, ngăn chặn, triệt phá các đường dây buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, không để hình thành tụ điểm, đường dây phức tạp trên địa bàn.