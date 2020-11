Cứu vợ bị "bắt cóc", chồng đâm chết 1 người, làm bị thương 2 người

Nhóm người đi trên ôtô 7 chỗ khống chế nữ chủ quán càphê. Người chồng chạy ra giải cứu vợ thì bị nhóm "bắt cóc" dùng bình xịt hơi cay tấn công nên chống trả. Hậu quả là 1 người chết, 2 người bị thương.



Ngày 16.11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ án mạng gây xôn xao dư luận, xảy ra vào trưa hôm qua trên Quốc lộ 53 đoạn qua xã Long An, huyện Long Hồ.



Theo thông tin ban đầu khoảng 10h ngày 15.11, một nhóm người đi trên ôtô mang biển số: 72A-215.22 đến quán càphê Tâm Giao nằm ven Quốc lộ 53. Nhóm người này bắt chị Võ Thị Thúy Hằng (sinh năm 1991) chủ quán cà phê lên ôtô.



Nghe tiếng la lớn của vợ, Trần Ngoại Giao (sinh năm 1990) chạy ra giải cứu thì bị nhóm người này dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt.



Hiện trường vụ án xảy ra trên Quốc lộ 53.





Trần Ngoại Giao đã cầm cây kim loại có một đầu nhọn quơ và đâm về phía nhóm người nêu trên. Hậu quả làm 1 người chết và 2 người bị thương.



Sau khi sự việc xảy ra, Giao đã đến đầu thú tại Công an xã Long An. Lực lượng Công an đã xác định được danh tính 6 người, thu giữ nhiều hung khí liên quan đến vụ án.

Theo Thành Nhân - Trần Lưu (LĐO)