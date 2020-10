Vụ nhận giữ trẻ thuê xong 'giữ luôn': Đã tìm được đứa trẻ

Ngày 21-10, Công an huyện Nhà Bè, TP.HCM cho biết đã tìm được đứa trẻ trong bài viết 'Hai vợ chồng nhận giữ trẻ thuê, xong 'giữ luôn' không chịu trả' trên Tuổi Trẻ Online.





Liên quan bài viết 'Hai vợ chồng nhận giữ trẻ thuê, xong 'giữ luôn' không chịu trả' trên Tuổi Trẻ Online ngày 7-10, Công an huyện Nhà Bè, TP.HCM cho biết đã tìm được đứa bé cùng vợ chồng bà M. (người giữ trẻ thuê).



Sau khi tiếp nhận thông tin trình báo từ bà Phạm Thị Kim Hoàng (50 tuổi, xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè) về việc vợ chồng bà Nguyễn Thị M. tự ý đưa cháu N.P.Q. (6 tuổi, cháu ngoại bà Hoàng) đi khỏi nơi ở mà chưa có sự đồng ý của bà Hoàng, đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Nhà Bè xác minh và phát hiện vợ chồng bà M. và cháu Q. đang trọ tại quận Thủ Đức. Đến ngày 18-10, vợ chồng bà M. đưa cháu Q. đến Công an huyện Nhà Bè làm việc.



Làm việc với công an, bà M. trình bày lý do chuyển sang quận Thủ Đức sinh sống để tiện cho công việc của chồng bà M. (làm công trình xây dựng ở Thủ Đức). Sau khi chuyển đi thì điện thoại của bà M. bị hư nên mất liên lạc với bà Hoàng, vì vậy không kịp thông báo cho bà Hoàng.



Dựa trên kết quả xác minh, Công an huyện Nhà Bè xác định vụ việc không có dấu hiệu tội phạm.



Nhận thấy có thể do cháu Q. quen sống với bà M. trong thời gian dài nên chưa đồng ý về với bà Hoàng, vì vậy công an cùng các cơ quan chức năng huyện Nhà Bè đề nghị tạm thời vẫn để cháu Q. sống cùng vợ chồng bà M.



Bà Hoàng được khuyến khích thường xuyên lui tới thăm nom cháu để gần gũi, tạo tình cảm rồi sau đó mới đưa hẳn cháu Q. về nuôi dưỡng.



Vợ chồng bà M. phải cam kết đưa cháu Q. chuyển về ở gần nhà bà Hoàng. Đồng thời tuyệt đối không được gây khó khăn khi bà Hoàng lui tới thăm cháu ngoại. Hai bên gia đình cùng chăm sóc và cho cháu bé đi học.



Cả hai bên đều đồng ý với hướng giải quyết này và đã ký vào biên bản cam kết.



Vụ việc sẽ được Công an huyện Nhà Bè tiếp tục theo dõi.





Trước đó, ngày 10-7, bà Phạm Thị Kim Hoàng đến Công an huyện Nhà Bè trình báo về việc vợ chồng bà Nguyễn Thị M. tự ý đưa cháu ngoại của bà Hoàng đi khỏi nơi ở mà chưa có sự đồng ý của bà.



Cụ thể, vào năm 2014, con gái bà Hoàng là Nguyễn Hoàng T. sinh bé Q. nhưng sau đó bỏ nhà đi để Q. lại cho bà Hoàng nuôi.



Đến năm 2015, bà Hoàng gửi cháu Q. cho bà M. (ở trọ cùng xã) giữ để có thời gian đi làm. Quá trình nuôi giữ cháu Q., giữa bà Hoàng và bà M. nhiều lần xảy ra mâu thuẫn.



Theo biên bản làm việc của UBND xã Nhơn Đức, bà Hoàng trình bày: bà gửi cháu Q. cho vợ chồng bà M. nuôi và trả mỗi ngày 60.000 đồng. Đến tháng 1-2017, bà M. tiếp tục nhận nuôi mà không lấy chi phí.



Trong khi đó, theo trình bày của bà M., bà Hoàng hứa trả mỗi ngày là 60.000 đồng nhưng bà Hoàng chỉ trả được 2 tháng, vì vậy bà M. đề nghị bà Hoàng trả thêm phí nuôi dưỡng cháu Q. đến nay là 32 triệu đồng.



Đến tháng 7-2020, vợ chồng bà M. tự ý đưa cháu Q. đi khỏi nhà trọ mà không thông báo cho bà Hoàng.



Theo ĐAN THUẦN (TTO)