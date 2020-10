Những lời chúc hay tặng vợ nhân ngày đặc biệt 20.10

Một số gợi ý giúp phái nam lựa chọn lời chúc phù hợp và ý nghĩa dành tặng bạn đời nhân dịp 20.10.





Hãy chuẩn bị một tấm thiệp đẹp, viết lên trên đó những lời chúc ý nghĩa dành tặng người bạn đời. Đây sẽ là món quà mang nhiều giá trị nhân ngày Phụ nữ Việt Nam.



Hãy dành tặng lời chúc tới người bạn đời nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10. Ảnh nguồn: AFP.



1. Gửi đến vợ của anh. Nếu cần một người chia sẻ và ở bên em lúc buồn, hãy nhớ anh luôn ở bên và sẵn sàng lắng nghe. Anh sẽ là bờ vai vững chắc để em có thể yên tâm dựa vào.



Hãy luôn tin tưởng ở anh như cách anh vẫn tin tưởng em. Em là một người vợ tuyệt vời, một bà mẹ tốt và là một người thành công ngoài xã hội. Đừng lo lắng gì cả, hãy cứ làm và vững bước vì có anh luôn ở đằng sau hỗ trợ. Ngày 20.10 hạnh phúc em nhé!





Hãy luôn dành sự quan tâm và chia sẻ cho vợ nhân dịp 20.10. Ảnh nguồn: AFP.





2. Vợ ơi, mỗi ngày, anh đều mong muốn em vui khỏe, bình an. Cầu mong cho em luôn có nhiều năng lượng tích cực trong cuộc sống.



Nếu như nói Trái đất may mắn vì có được mặt trời soi sáng, những con thuyền may mắn vì có đại dương mênh mông để vùng vẫy, cỏ cây hoa lá có mặt đất để sinh tồn... thì anh là người may mắn vì có được em trong đời.



Em là mặt trời, đại dương và mặt đất của anh. Chúc em ngày 20.10 thật nhiều hạnh phúc.



3. Anh cảm thấy mình không thể may mắn hơn vì luôn có em song hành. Anh luôn biết ơn em vì đã bên anh trong những lúc khó khăn nhất. Em đem đến nụ cười và làm hửng sáng cuộc sống của anh.



Vì tất cả những sẻ chia mọi vui buồn của em khiến gánh nặng trên vai anh như nhẹ bớt. Vì những phiền muộn của anh đều có em cùng san sẻ và giải quyết. Anh mong rằng những điều tuyệt vời này sẽ không bao giờ kết thúc. Chúc mừng ngày đặc biệt của em!



4. Vợ yêu của anh, hôm nay là ngày Phụ nữ Việt Nam. Em hãy nhớ rằng em luôn xứng đáng với tất cả những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này. Không điều gì trên đời có thể đổi lấy giá trị của em. Mãi yêu em!



5. Gửi đến em, bạn đồng hành trong cuộc đời! Anh luôn nhớ đến em mỗi phút giây và cảm thấy cuộc đời đãi ngộ mình không quá tệ. Em luôn là người đem lại cho anh những điều tốt đẹp và may mắn nhất mỗi ngày.



Trong ngày đặc biệt này, món quà anh dành tặng sẽ là sự chân thành, quan tâm chăm sóc để mong em có được an bình và hạnh phúc suốt cả cuộc đời này. Yêu em nhiều. 20.10 vui vẻ, em nhé!



Theo Lê Hương (LĐO)