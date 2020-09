Đà Nẵng: Tử hình gã con rể dùng dao đâm chết bố vợ

Dự định dùng dao để ép giảng hòa, nhưng đối tượng lại mất kiềm chế, dẫn đến dùng dao đâm bố vợ nhiều nhát liên tiếp khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.





Ngày 26-9, TAND TP Đà Nẵng mở phiên toà xét xử sơ thẩm bị cáo Dương Văn Tuấn (SN 1995, trú xã Hoà Sơn, huyện Hoà Vang, TP Đà Nẵng) về tội Giết người.



Theo cáo trạng, Tuấn và chị Nguyễn Thị Linh (SN 1998, trú huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) có quan hệ vợ chồng, nhưng thường xuyên mâu thuẫn.



Đến khoảng tháng 6-2020, chị Linh bỏ về nhà cha ruột là ông Nguyễn Văn Can (SN 1968, trú xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng).





Bị cáo Tuấn tại phiên tòa sơ thẩm sáng 26-9



Sau nhiều lần Tuấn gọi Linh quay về nhà nhưng bất thành. Khoảng 13 giờ 40 ngày 12-6, Tuấn gọi điện thoại cho ông Can để nhờ ông giảng hòa cho 2 vợ chồng.



Không những không nhờ được, Tuấn còn bị bố vợ chửi bới. Tức giận, Tuấn lấy 2 con dao rồi đến nhà chị ruột của Linh (sát cạnh nhà ông Can) với ý định dùng dao đe dọa chị Linh về lại với mình.



Khi đến, Tuấn để xe ngoài đi vào tìm chị Linh nhưng không thấy ai. Lúc này Tuấn nghe tiếng động trong nhà tắm nên đi đến xem thì thấy ông Can đang ở bên trong.



Vẫn còn bực tức chuyện ông Can chửi mình, Tuấn cầm hai con dao đâm thẳng vào lưng của bố vợ. Tuấn lại dùng dao bản to chém thêm một nhát vào đầu ông Can.





Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng





Chưa dừng lại, Tuấn tiếp tục chém nạn nhân thêm nhiều nhát rồi lên xe bỏ chạy về nhà.



Hậu quả, nạn nhân tử vong tại chỗ. Đến 3 giờ chiều cùng ngày, Tuấn đi đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.



Tại phiên tòa sáng 26-9, bị cáo Tuấn cho rằng ban đầu chỉ có ý định dùng dao dọa vợ, nhưng khi không kiềm chế được cơn giận, Tuấn đã ra tay sát hại bố vợ của mình.



Sau khi xem xét, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo Tuấn rất tàn bạo, quyết tâm đến cùng tước đi mạng sống của ông Can.



Sau khi xem xét HĐXX đã tuyên phạt bị cáo mức án Tử hình về tội "Giết người".

