Châm xăng đốt người tình vì mượn tiền không trả

Trần Văn Út tức giận vì cho rằng chị H. mượn tiền không trả mà còn tỏ thái độ khinh thường mình nên Út lên “kế hoạch” dùng xăng đốt để giết chị H..



TP.HCM: Bắt tạm giam người phụ nữ đốt công ty em trai người tình vì ghen tuông

Bình Định: Giết người tình bằng 35 nhát dao, lãnh án chung thân

Bị cáo Trần Văn Út tại tòa - Ảnh: LAN NGỌC





Ngày 10-9, Hội đồng xét xử TAND TP Cần Thơ tuyên phạt Trần Văn Út (35 tuổi, ngụ quận Ô Môn, TP Cần Thơ) mức án 21 năm tù về hai tội "giết người" và "hủy hoại tài sản".



Theo hồ sơ, năm 2016 Trần Văn Út nảy sinh tình cảm yêu đương với chị B.T.H. (cả hai là hàng xóm). Thời gian này, chị H. có mượn của Út số tiền 12,5 triệu đồng.



Khoảng một năm sau, cả hai phát sinh mâu thuẫn rồi chia tay nhau. Út nhiều lần đòi lại số tiền trên nhưng chị H. không đồng ý trả. Đến tháng 2-2020, Út tiếp tục gọi điện thoại đòi tiền, còn nhắn tin đe dọa: "Mày không trả tiền cho tao thì tao giết mày" nhưng chị H. vẫn không trả.



Lúc này, Út tức giận vì cho rằng chị H. đã không trả tiền mà nhiều lần tỏ thái độ khinh thường mình, rồi Út đã lên "kế hoạch" giết chết người tình bằng xăng.



Vào ngày 21-2-2020, Út một mình đi mua một can nhựa xăng hơn 8 lít, mang về giấu ở bụi tre gần nhà chờ đêm khuya để ra tay. Đến khoảng 00h ngày 22-2-2020, lợi dụng lúc cả nhà chị H. đã ngủ, Út đi đến nhà chị H. lấy bùn đắp thành bờ bao vòng trước cửa nhà để xăng không chảy ra ngoài.



Sau đó, Út bật lửa đốt, ngọn lửa lan nhanh. Lúc này, trong nhà có anh T. (chồng chị H.) đang ngủ trước phòng khách phát hiện cháy nên đã nhanh chóng truy hô, đồng thời kịp thời cứu chị H. và hai đứa con ra ngoài an toàn.



Hậu quả, anh T. bị bỏng, với tỉ lệ tổn thương cơ thể theo giám định là 24%. Nhà chị H. bị cháy hư hỏng nhiều tài sản với giá trị thiệt hại hơn 20 triệu đồng.



Sau khi gây án, Út bỏ trốn khỏi địa phương. Khoảng 16h, ngày 22-2-2020 Út ra đầu thú ở cơ quan Công an quận Ô Môn.

Theo LAN NGỌC (TTO)