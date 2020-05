Điện Biên: Bố bắn con trai tử vong vì tưởng là thú rừng

Hai bố con ông Vảng mỗi người vác một khẩu súng tự chế vào rừng săn thú. Trong lúc săn bắn, ông Vảng nhầm tưởng con trai mình là thú rừng nên đã bắn con tử vong.





Thông tin từ Công an huyện Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên) cho biết, rạng sáng ngày 27/5, tại khu rừng gần mốc biên giới số 53, thuộc xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ, ông Tráng A Vảng (58 tuổi) đã sử dụng súng kíp đi săn và bắn nhầm chính con trai mình khiến nạn nhân tử vong. Nạn nhân là anh Tráng A S. (27 tuổi). Anh S. và bố cùng trú tại bản Pú Đao, xã Si Pa Phìn.



Vào thời gian trên, hai bố con ông Vảng mỗi người vác một khẩu súng tự chế vào rừng săn thú. Trong lúc săn bắn, ông Vảng nhầm tưởng con trai là thú rừng nên đã bắn nhầm khiến anh S. tử vong.



Tại cơ quan công an, ông Vảng đã xác nhận sự việc trên là đúng. Khám nghiệm thi thể nạn nhân, cơ quan chức năng phát hiện có 2 viên đạn bi bằng chì găm trong cơ thể.



Công an huyện Nậm Pồ đã thu giữ 2 khẩu súng kíp, đồng thời tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.



Ngày 28/5, ông Mùa A Hòa, Chủ tịch UBND xã Si Pa Phìn, xác nhận sự việc đau lòng trên và cho hay, công an xã đã đưa ông Vảng về trụ sở xã để làm việc; lên rừng đưa thi thể anh S. về làm các thủ tục cần thiết.



Theo lời ông Vảng khai, hai bố con ông rủ nhau vào rừng đi săn, phân công mỗi người đi một hướng để tìm thú rừng. Đến khi anh S. quay về, ông Vảng tưởng là thú rừng nên đã bắn.



Ông Hòa cho biết thêm, trước đó vào năm 2018, trên địa bàn xã cũng xảy ra sự việc bắn nhầm tương tự.



“Năm 2018 cũng có một trường hợp như thế. Trong lúc cả đoàn đi săn, họ phân chia nhau đi các hướng, về sau có một người quay trở về thì bị thành viên trong đoàn bắn nhầm dẫn đến tử vong. Hàng năm, chúng tôi luôn phối hợp với cơ quan công an, bộ đội biên phòng tổ chức tuyên truyền, vận động bà con tự giác giao nộp vũ khí tự tạo, vật liệu nổ trái phép thế nhưng một số người họ vẫn âm thầm giấu súng ở các lán nương nên việc kiểm tra, phát hiện để thu giữ rất khó khăn”, ông Hòa thông tin.

