Kinh hãi lời khai của người mẹ sát hại con trai 3 tuổi ở Bắc Ninh

Ngày 4/4, Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra vụ án Giết người trên địa bàn tỉnh này. Điều đau lòng, hung thủ trong vụ án chính là mẹ đẻ của nạn nhân mới 3 tuổi.





Mâu thuẫn với bạn trai, người mẹ sát hại con 3 tuổi rồi tự tử bất thành



Cụ thể, Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vi Thị Dung (20 tuổi, xã Hương Sơn, huyện Tân Kỳ, Nghệ An) về hành vi “Giết người”.



Nạn nhân trong vụ án này chính là con trai ruột 3 tuổi của Dung.



Theo điều tra của cơ quan công an, do mâu thuẫn với bạn trai mới, Dung đã nhẫn tâm sát hại con mình rồi tự tử nhưng không thành.





Mâu thuẫn với bạn trai mới, Dung đã tự tử nhưng không thành, sau đó đối tượng này lại hạ sát chính con đẻ 3 tuổi của mình.





Về diễn biến vụ việc, khoảng 15h ngày 30/3, Dung đưa con trai đến phòng trọ của bạn trai tại khu Thượng, phường Khắc Niệm (TP.Bắc Ninh) với mục đích tự sát.



Tại đây, đợi khi con trai ngủ, Dung dùng dây sạc điện thoại siết cổ để tự tử nhưng cháu bé dậy và khóc.



Sợ mọi người xung quanh phát hiện, Dung dùng tay bóp cổ và bịt mũi cháu bé đến chết rồi nghĩ cách tự sát. Dung đã uống 40 viên thuốc ngủ, cắt dây điện để bị giật nhưng không thành.



Cuối cùng, Dung uống sắn dây pha mật ong cùng thuốc ngủ rồi nằm ôm con và thiếp đi.



Khoảng 19h, bạn trai Dung đi làm về phát hiện 2 mẹ con Dung bất tỉnh nên đưa đi cấp cứu nhưng bé trai 3 tuổi đã tử vong trước đó.





Dung đã từng có một đời chồng nhưng không hôn thú vì lúc đó chưa đủ tuổi đăng ký kết hôn, sau đó cả 2 cũng chia tay.





Được biết, Dung có thai bé trai trên lúc khoảng 16, 17 tuổi ở quê nhà. Lúc này do chưa đủ tuổi đăng ký kết hôn nên Dung và chồng tự về sống với nhau. Sau đó 2 người chia tay, Dung về sau đưa con ra Bắc Ninh làm việc và quen người yêu mới.



Chuyện tình cảm với người yêu mới cũng gặp phải trắc trở, buồn chán nên cô gái 20 tuổi này đã có ý định tự tử.



Kết cục của những ý nghĩ nông nổi, hành động thiếu suy nghĩ của Dung đã làm con trai của thị tử vong, thị cũng suýt mất mạng với 40 viên thuốc ngủ, mật ong, sắn dây.





http://danviet.vn/tin-tuc/kinh-hai-loi-khai-cua-nguoi-me-sat-hai-con-trai-3-tuoi-o-bac-ninh-1075672.html



Theo Phạm Hiệp (Dân Việt)