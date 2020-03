Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ

(GLO)- Ngày 28-2, UBND xã Ia Chía, huyện huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 9-1-2015 của Thủ tướng Chính phủ “về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” giai đoạn 2015-2020.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Anh Huy

Qua 5 năm triển khai thực hiện phong trào đã phát huy sức mạnh tổng hợp của quần chúng nhân dân và hệ thống chính trị trên địa bàn xã đối với công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Xây dựng tình đoàn kết gắn bó giữa nhân dân các thôn, làng cũng như nhân dân hai bên biên giới, giữa phong trào quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc và an ninh trật tự thôn, làng với các phong trào, các cuộc vận động do địa phương và các ban ngành phát động. Cụ thể, UBND xã đã tham mưu cho UBND huyện ra quyết định thành lập 10 tổ tự quản về an ninh trật tự thôn, làng và 1 tổ tự quản đường biên cột mốc, cột mốc. Cấp ủy, chính quyền địa phương đã phối hợp chặt chẽ cùng Đồn Biên phòng Ia Chía tổ chức tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt, thực hiện Chỉ thị số 01/2015/CT-TTg, xã đã tổ chức tuyên truyền được 118 đợt/3.280 lượt người nghe; tổ chức cho hơn 1.600 hộ ký cam kết tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Nhờ đó quần chúng nhân dân đã nêu cao tinh thần cảnh giác và 5 năm qua đã báo 478 tin tố giác... Các lực lượng chức năng cũng đã phát hiện, đấu tranh, xử lý 143 vụ/294 đối tượng vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Thực hiện công tác đối ngoại nhân dân hai bên biên giới trong năm 2019, xã đã tổ chức cho làng Bía (xã Ia Chía) kết nghĩa với làng Phí (xã Sê San, huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia), qua đó góp phần thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, hữu nghị giữa chính quyền, nhân dân và các lực lượng hai bên biên giới...

Tặng giấy khen cho tập thể. Ảnh: Anh Huy

Dịp này, UBND xã đã tặng giấy khen cho 1 tập thể và 9 cá nhân có thành tích trong phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.