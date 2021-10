Du lịch với hành trình "không chạm" trong thời COVID-19

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, du lịch với hành trình “không chạm” sẽ là một xu thế mới, được nhiều du khách lựa chọn. Tại Hội thảo “Du lịch Quảng Ninh giai đoạn bình thường mới: Cơ hội và thách thức” sáng nay (30.10) ở TP.Hạ Long, các công ty lữ hành cho biết cũng đang xây dựng các tour theo hướng này.



Trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn phức tạp thì việc một nhóm gia đình, bạn bè thuê riêng một tàu du lịch nghỉ đêm trên vịnh Hạ Long được dự đoán sẽ trở thành một xu hướng mới. Ảnh: Nguyễn Hùng



Theo nghiên cứu của Sun Hospitality Group, thuộc tập đoàn Sungroup, đang hình thành các xu hướng đi du lịch mới của người dân trên toàn thế giới, trong bối cảnh xác định sống chung với đại dịch COVID-19.



Trong đó, du khách sẽ không đến những chỗ đông đúc, và suốt hành trình sẽ không gặp gỡ, giao tiếp với những người khác. Hành trình “không chạm” cũng là biện pháp để phòng, chống dịch COVID-19.



Theo bà Cao Ngân Hà – Trưởng ban Marketing của Sun Group – hiện, du khách trong nước cũng đang đi du lịch theo cách này, với từng gia đình, nhóm gia đình hoặc bạn bè.



Bởi, sau những gì đại dịch COVID-19 đã và đang gây ra trên toàn thế giới, du khách nghĩ về sức khỏe cộng đồng, sức khỏe tự nhiên nhiều hơn; có trách nhiệm hơn với bản thân, với cộng đồng hơn khi đi du lịch.



Đây cũng chính là một trong những lý do khiến du khách chọn du lịch với hành trình “không chạm”.



Bay ngắm vịnh Hạ Long. Ảnh: Đỗ Phương



Ông Phùng Hữu Hoàng – Đại diện Saigon Tourist, Phó chủ tịch CLB Mice Việt Nam – cho biết đã xây dựng xong tour luồng “xanh”, trước mắt là đưa khách tới FLC Quy Nhơn, sau đó là FLC Hạ Long.



“Hành trình đi lại, vui chơi, giải trí của du khách đều đi theo luồng “xanh”, riêng biệt, trọn gói. Du khách biết được đến nơi an toàn, nghỉ ngơi và vui chơi an toàn thì họ rất yên tâm. Trước khi kết thúc tour, có thể chúng tôi sẽ cho xét nghiệm COVID-19 đối với du khách, để họ yên tâm hơn nữa” – ông Hoàng chia sẻ



Theo ông Phạm Ngọc Thủy – Giám đốc Sở Du lịch Quảng Ninh – đây cũng là chủ trương của Quảng Ninh trong việc thí điểm đón khách ngoại tỉnh từ 1.11.2021.



Theo đó, ngoài việc các đơn vị đón khách phải có phương án an toàn, Quảng Ninh sẽ chỉ đón khách đi theo tour trọn gói, khép kín, để chẳng may xuất hiện 1 ca F0 thì sẽ chỉ phải phong tỏa, khoanh vùng nhanh.



UBND tỉnh Quảng Ninh cũng đồng ý với đề xuất của Hiệp hội Du lịch Quảng Ninh về việc chỉ đón khách đến từ vùng an toàn và phải đạt một trong những tiêu chuẩn sau: tiêm 2 mũi vaccine phòng COVID-19; đã chữa khỏi bệnh COVID-19 và có xét nghiệm âm tính bằng phương pháp PCR trong vòng 72h); nếu mới tiêm 1 mũi thì phải xét nghiệm nhanh; chưa tiêm mũi nào thì phải xét nghiệm bằng phương pháp PCR.



Với xu hướng đi du lịch như vậy, các sản phẩm du lịch sẽ được du khách ưu tiên lựa chọn trong thời gian tới là: Du lịch biển, du lịch sinh thái, du lịch chăm sóc sức khỏe, du lịch thể thao.



Ông Phạm Duy Nghĩa – Giám đốc điều hành VietFoot Travel - cho biết công ty đã xây dựng các tour du lịch thể thao, trong đó có tour xe đạp khép kín, kết nối nhiều tỉnh, thành. Theo ông Nghĩa, Quảng Ninh có những lợi thế đặc biệt cho những loại hình du lịch trên, và lại là một trong những địa phương phòng, chống dịch COVID- 19 tốt nhất.

Theo NGUYỄN HÙNG (LĐO)