Tuần lễ thưởng ngoạn hoa dã quỳ-núi lửa Chư Đang Ya diễn ra từ ngày 20 đến 26-11-2020

(GLO)- Ngày 2-11, UBND huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) ban hành Kế hoạch số 94/KH-UBND về việc tổ chức “Tuần lễ thưởng ngoạn hoa dã quỳ-núi lửa Chư Đang Ya kết hợp phiên chợ nông sản an toàn năm 2020”.



Núi lửa Chư Đang Ya mùa hoa dã quỳ nở. Ảnh: internet



Theo đó, tuần lễ được tổ chức từ ngày 20 đến 26-11-2020 tại nhà rông làng Ia Gri (xã Chư Đang Ya) với nhiều hoạt động đáng chú ý như: biểu diễn cồng chiêng; dệt thổ cẩm, đan lát, tạc tượng; các hoạt động thể thao: đẩy gậy, đi cà kheo, kéo co, nhảy bao bố.

Cùng thời gian này sẽ diễn ra phiên chợ nông sản an toàn với việc trưng bày, giới thiệu sản phẩm nông sản sạch, sản phẩm đạt chứng nhận OCOP do người dân các dân tộc trên địa bàn huyện làm ra. Bên cạnh đó là các hoạt động từ thiện như: trao 35 chiếc xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã Chư Đang Ya; phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do bão lũ.

ĐINH YẾN