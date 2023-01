Cần xử lý các điểm ùn tắc giao thông tại Pleiku

(GLO)- Tốc độ đô thị hóa nhanh kéo theo sự gia tăng về dân số, phương tiện giao thông cá nhân đã gây áp lực không nhỏ cho hệ thống giao thông của TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Đặc biệt, tình trạng ùn tắc giao thông tại một số tuyến đường và nút giao thông vào giờ cao điểm sẽ ngày càng nghiêm trọng nếu thành phố không có giải pháp hữu hiệu trong thời gian tới.





Nút giao thông ngã ba Hoa Lư (TP. Pleiku) thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc vào giờ cao điểm. Ảnh: Quang Tấn

Những năm qua, TP. Pleiku đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng để nâng cấp, mở rộng các tuyến đường: Hai Bà Trưng, Trần Phú, Cách Mạng Tháng Tám, Lý Thái Tổ, Wừu… Tuy nhiên, hạ tầng giao thông thành phố hiện vẫn chưa theo kịp với tốc độ gia tăng của phương tiện. Điều này thể hiện qua tình trạng ùn tắc giao thông tại các tuyến phố, nút giao thông trên địa bàn vào giờ cao điểm ngày càng nhiều. Cụ thể, vào giờ cao điểm, các tuyến đường: Lê Lợi, Phan Đình Phùng, Hùng Vương; nút giao thông Hoa Lư, ngã ba Phan Đình Phùng-Phạm Văn Đồng, Trường Chinh-Chu Văn An, ngã tư Hùng Vương-Nguyễn Viết Xuân-Bà Triệu… luôn đông nghẹt người và phương tiện.



Đặc biệt, vào giờ học sinh tan trường, lượng người và phương tiện đổ về lớn gây ùn tắc ở nút giao thông Hoa Lư kéo dài đến ngã ba Phan Đình Phùng-Phạm Văn Đồng. Bà Nguyễn Thị Kim Thanh (tổ 13, phường Hoa Lư) cho hay: “Đường hẹp, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông nhiều nên cứ vào giờ cao điểm là xảy ra kẹt xe. Đặc biệt, những lúc trời mưa hay cúp điện, không có đèn tín hiệu giao thông thì mọi người mạnh ai nấy đi nên xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài và rất nguy hiểm khi lưu thông qua nút giao thông này. Mong ngành chức năng sớm có giải pháp khắc phục để hạn chế nguy hiểm và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi tham gia giao thông”.



Theo ông Lê Văn Quang-Chủ tịch UBND phường Hoa Lư, lưu lượng phương tiện ngày càng tăng cao đã gây áp lực rất lớn cho hệ thống giao thông trên địa bàn. Đặc biệt, tại các nút giao thông ngã ba Hoa Lư, Phan Đình Phùng-Phạm Văn Đồng vào giờ cao điểm, lượng phương tiện giao thông đổ về rất lớn gây ùn tắc cục bộ. Người dân đã nhiều lần kiến nghị thành phố quan tâm giải quyết những bất cập tại nút giao thông này. “Thành phố cũng có kế hoạch đầu tư, điều chỉnh lại nút giao thông này cho hợp lý nhằm giảm bớt ùn tắc vào giờ cao điểm. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tạm thời. Về lâu dài, các cấp, các ngành cần bố trí nguồn vốn đầu tư cầu vượt để giải quyết dứt điểm tình trạng này”-ông Quang nêu quan điểm.

Nút giao thông ngã ba Trường Chinh-Chu Văn An tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông trong giờ cao điểm. Ảnh: Quang Tấn



Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026), Bí thư Đảng ủy phường Tây Sơn Nguyễn Thanh Vân cũng đề nghị tỉnh, thành phố quan tâm sớm mở rộng nút giao thông tại ngã ba Phan Đình Phùng-Phạm Văn Đồng để giải quyết tình trạng ùn tắc vào giờ cao điểm. Ngoài ra, Bí thư Đảng ủy phường Tây Sơn cũng cho rằng: Vào giờ cao điểm, lượng phương tiện tham gia giao thông tại các tuyến đường Lê Lợi, Phan Đình Phùng rất lớn, gây ùn tắc kéo dài, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân. Nguyên nhân chủ yếu do tuyến đường Trần Hưng Đạo (qua Quảng trường Đại Đoàn Kết) hiện không được lưu thông qua dẫn đến các phương tiện dồn về đường Lê Lợi và Phan Đình Phùng. Cử tri phường Tây Sơn nói riêng và TP. Pleiku nói chung mong thành phố quan tâm đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét mở thông đường Trần Hưng Đạo; đồng thời, có phương án không cho xe dừng đỗ, hạn chế tốc độ và những ngày diễn ra sự kiện, lễ hội thì cấm xe qua lại... Qua đó, vừa giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông, vừa tạo hình ảnh thân thiện hơn cho du khách khi đến tham quan khu vực Quảng trường Đại Đoàn Kết.



Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Đức Sơn-Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị TP. Pleiku-cho biết: “Mới đây, chúng tôi cùng với lãnh đạo UBND thành phố tiến hành khảo sát tại nút giao thông Phan Đình Phùng-Phạm Văn Đồng và cũng đã có phương án cụ thể để khắc phục. Đồng thời, chúng tôi đã có văn bản xin ý kiến Cục Đường bộ Việt Nam để tiến hành khắc phục. Theo phương án, thành phố sẽ phá bỏ giải phân cách phía đường Nguyễn Tất Thành, dời toàn bộ trụ điện, đèn đỏ lùi về phía ngã ba Hoa Lư gần 11 m để mở rộng nút giao thông, giảm ách tắc trước Tết Nguyên đán 2023. Sau Tết, chúng tôi sẽ tiến hành mở rộng mặt đường để tạo làn rẽ phải từ đường Phạm Văn Đồng sang đường Phan Đình Phùng (đoạn cuối mở rộng đến đường Nguyễn Hữu Huân). Ngoài ra, Phòng cũng sẽ tham mưu UBND thành phố đề nghị tỉnh cho mở đường Trần Hưng Đạo để giải phóng áp lực cho đường Lê Lợi. Đối với các điểm ùn tắc giao thông cục bộ theo phản ánh của các xã, phường, Phòng sẽ phối hợp với Công an TP. Pleiku khảo sát, kiểm tra, đồng thời lấy ý kiến của Ban An toàn giao thông tỉnh để có hướng giải quyết trong thời gian tới”.





QUANG TẤN