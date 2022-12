Gia Lai bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Trương Hải Long vừa ký Công văn số 3032/UBND-NC về việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán 2023.





Theo đó, để lập lại TTATGT, phấn đấu đạt được mục tiêu, yêu cầu giảm tai nạn giao thông trong năm 2023, trước mắt là tăng cường bảo đảm TTATGT, tạo chuyển biến rõ rệt ngay trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán sắp tới, UBND tỉnh yêu cầu Sở Giao thông-Vận tải xây dựng, triển khai kế hoạch đảm bảo nhu cầu vận tải, an toàn giao thông, đảm bảo kết nối các khu vực tổ chức lễ hội, nơi tổ chức sự kiện, địa điểm tham quan, du lịch... phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân, không để hành khách chậm về quê đón Tết do không có phương tiện vận chuyển. Chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải, bến xe niêm yết công khai và thực hiện đúng quy định về giá cước vận tải, các loại giá, phí dịch vụ tại bến xe; đảm bảo năng lực, chất lượng dịch vụ, điều kiện an toàn của phương tiện và lái xe.

Tăng cường kiểm tra, khai thác sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình để quản lý hoạt động của phương tiện, xử lý vi phạm theo quy định. Kiểm tra, tổ chức sửa chữa, khắc phục kịp thời các hư hỏng của công trình trong phạm vi quản lý; bổ sung đầy đủ hệ thống báo hiệu đường bộ, đặc biệt là tại các nút giao thông, các đoạn đường có độ dốc lớn, bán kính cong nhỏ, tầm nhìn hạn chế; đồng thời đôn đốc, phối hợp kiểm tra đảm bảo điều kiện an toàn trên các tuyến quốc lộ do Khu Quản lý đường bộ III quản lý. Tổ chức kiểm tra, yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án thực hiện nghiêm quy định về đảm bảo an toàn giao thông, bảo vệ môi trường tại các công trình thi công xây dựng đường bộ; có kế hoạch và biện pháp thi công phù hợp, thu dọn hiện trường, hoàn trả mặt đường phục vụ giao thông trong dịp Tết Nguyên đán 2023 trước khi tạm dừng thi công.



Công an tỉnh tổ chức thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2023; huy động lực lượng Công an cấp xã tham gia thiết lập TTATGT ngay tại cơ sở, đảm bảo đạt mục tiêu, nhiệm vụ đợt cao điểm, đồng thời tuân thủ các quy định phòng dịch Covid-19 đối với lực lượng thực thi nhiệm vụ và người dân. Tập trung các giải pháp phòng ngừa tai nạn giao thông đối với thanh-thiếu niên; xử lý nghiêm các hành vi có nguy cơ cao gây tai nạn giao thông và tử vong do tai nạn giao thông như: vi phạm nồng độ cồn; chạy xe quá tốc độ; không đội mũ bảo hiểm; người chưa đủ tuổi, người không có giấy phép lái xe theo quy định điều khiển xe tham gia giao thông; xe mô tô không đảm bảo an toàn kỹ thuật... Cương quyết ngăn chặn, xử lý nghiêm hành vi lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép, tụ tập gây rối trật tự công cộng, trấn áp mọi hành vi chống người thi hành công vụ.



LÊ HÀ