Dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 19: Nhà thầu thi công bị phạt nhưng vẫn chưa khắc phục

(GLO)- Mặc dù Cục Quản lý đường bộ III đã 8 lần ra quyết định xử phạt các nhà thầu thi công Dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 19 (đoạn qua tỉnh Gia Lai) nhưng đến nay các lỗi vi phạm vẫn chưa được khắc phục. Điều này gây nguy cơ mất an toàn giao thông cho người và phương tiện lưu thông trên tuyến.



Ngày 4-8, Cục Quản lý đường bộ III (Tổng cục Đường bộ Việt Nam) đã có văn bản gửi Ban Quản lý dự án 2 (Bộ Giao thông-Vận tải), chủ đầu tư dự án Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên trên tuyến quốc lộ 19 (gọi tắt là dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 19) yêu cầu khắc phục các tồn tại về đảm bảo an toàn giao thông khi thi công dự án.

Cục Quản quản lý đường bộ III cho biết, việc thi công dự án nói trên đoạn qua tỉnh Gia Lai còn nhiều tồn tại, không đảm bảo an toàn giao thông. Trước đó, Cục cũng đã nhiều lần có văn bản đề nghị Ban Quản lý dự án 2 đôn đốc, nhắc nhở nhưng các đơn vị thi công các gói thầu vẫn chưa khắc phục. Qua kiểm tra thực tế hiện trường thi công trong tháng 7-2022 vừa qua, Cục Quản quản lý đường bộ III nhận thấy mặt đường phát sinh nhiều vị trí hư hỏng, ổ gà, bong tróc nhưng chưa được vá sửa. Ngoài ra, tại một số đoạn thi công còn thiếu cọc tiêu dẫn hướng, không có dây phản quang, biển báo đặt không đúng nơi quy định, không có người hướng dẫn điều tiết giao thông. Điều này dẫn đến nguy cơ mất an toàn giao thông là hiện hữu.



Được biết, các tồn tại nêu trên, Cục Quản quản lý đường bộ III đã 8 lần ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính nhưng các đơn vị thi công vẫn “phớt lờ” các vi phạm nêu trên dẫn đến nguy cơ mất an toàn giao thông cho người và phương tiện lưu thông trên tuyến. Vì thế, ngày 4-8, Cục tiếp tục đề nghị chủ đầu tư chỉ đạo các nhà thầu thi công khẩn trương khắc phục các tồn tại, đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 19.

Đất đá tràn vào nhà dân.



Dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 19 dài khoảng 143 km, đi qua địa bàn 2 tỉnh Gia Lai và Bình Định do Ban Quản lý Dự án 2 (Bộ Giao thông-Vận tải) làm chủ đầu tư. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 155,8 triệu USD (hơn 3.600 tỷ đồng) và được triển khai thi công từ cuối tháng 8-2021, dự kiến hoàn thành trong năm 2023. Quá trình thi công-đoạn qua tỉnh Gia Lai, đã gây nhiều hệ luỵ khiến người dân vô cùng bức xúc, như: đất đá tràn vào nhà dân, bít lối đi, thi công mất an toàn... Sau khi có phản ánh của báo chí, Cục Quản quản lý đường bộ III đã vào cuộc xử phạt vi phạm hành chính các nhà thầu.



Trong số các nhà thầu thi công dự án trên đoạn qua tỉnh Gia Lai từng bị Cục Quản lý đường bộ III xử phạt, như: Công ty cổ phần Đầu tư thương mại và Xây dựng giao thông 1 (TP. Hà Nội), Công ty cổ phần Xây dựng dịch vụ và Thương mại 68 (TP. Hà Nội), Công ty cổ phần Xây lắp và Cơ khí Phương Nam (tỉnh Phú Thọ), Công ty TNHH Hợp Tiến (tỉnh Hà Nam), Công ty cổ phần Xây dựng tổng hợp Quảng Trị (tỉnh Quảng Trị).



HUỲNH LÊ (tổng hợp)