Nâng cấp quốc lộ 19 nhằm tăng cường kết nối, nâng cao năng lực khai thác

(GLO) - Đầu tháng 7-2022, Bộ trưởng Bộ Giao thông-Vận tải đã ký quyết định phê duyệt dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 19 đoạn Km 90-Km 108 trên địa bàn tỉnh Gia Lai với tổng mức đầu tư hơn 500 tỷ đồng bằng nguồn vốn ngân sách. Nâng tổng thể nguồn vốn đầu tư toàn tuyến Quôc lộ 19 lên đến gần 5.600 tỷ đồng.





Với việc bổ sung nâng cấp 18 km trong dự án vừa được quyết định, quốc lộ 19 có chiều dài gần 230 km, kết nối Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (tỉnh Gia Lai) tiếp giáp với Campuchia xuống Cảng Quy Nhơn (Bình Định) sẽ được nâng cấp đồng bộ toàn tuyến.

Tổng thể nguồn vốn đầu tư nâng cấp toàn tuyến Quốc lộ 19 lên đến gần 5.600 tỷ đồng. (Ảnh: Quang Toàn/TTXVN)





Theo lãnh đạo Bộ Giao thông-Vận tải, việc nâng cấp các đoạn còn lại của quốc lộ 19 cho thấy ý nghĩa và tầm quan trọng trong việc tăng cường kết nối, nâng cao năng lực khai thác, giảm thiểu tai nạn giao thông, đáp ứng nhu cầu vận tải trên hành lang Đông-Tây từ khu vực Tây Nguyên đến các tỉnh duyên hải miền Trung.



Hiện nay, các nhà thầu đang khẩn trương triển khai thi trên toàn tuyến trải. Đại diện thi công gói thầu XL01 (thi công cải tạo đèo An Khê) chia sẻ, nhà thầu đã huy động 29 máy móc, thiết bị và tiếp tục huy động thêm thiết bị thi công để đảm bảo tiến độ hoàn thành vào giữa năm 2023. Trong khi đó, gói thầu XL02 thi công 13,7 km tuyến tránh thị xã An Khê, đại diện nhà thầu này thông tin, đã hoàn thành phần đào đắp đường, dựng trạm trộn bê tông nhựa để thảm mặt đường trong thời gian tới.



Đối với gói thầu XL03, doanh nghiệp đã huy động máy móc, thiết bị vào công trường. Hiện tại, doanh nghiệp này đã chia ra nhiều mũi thi công đảm bảo hoàn thành gói thầu theo đúng hợp đồng đã ký kết.



Ông Lê Thắng-Giám đốc Ban Quản lý dự án 2 (Bộ Giao thông-Vận tải) cho biết, hiện 8 gói thầu của dự án đã đồng loạt triển khai, sản lượng tổng thể đạt gần 10%. Ban đã chỉ đạo nhà thầu huy động đầy đủ máy móc, thiết bị, tranh thủ thời tiết thuận lợi tăng mũi thi công bù tiến độ bị chậm do ảnh hưởng của dịch COVID-19 trước đó.



Quốc lộ 19 nối liền từ Cảng Quy Nhơn đến với các tỉnh Tây Nguyên và kết thúc tại Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (Gia Lai) có ý nghĩa chiến lược trong việc mở ra cơ hội thông thương, kết nối với các tỉnh Tây Nguyên, các nước Lào, Campuchia và Đông Bắc Thái Lan theo trục hành lang Đông-Tây... Nhận thấy tầm quan trọng của tuyến huyết mạch này, đồng thời cũng là điểm nghẽn cần tháo gỡ, tỉnh Bình Định đã đầu tư hơn 4.400 tỷ đồng xây dựng mới hơn 17 km với 6 làn xe (đã hoàn thành năm 2020) kết nối từ cảng vào Quốc lộ 19. Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định cho biết.



Về phía tỉnh Gia Lai, các cấp, các ngành rất quan tâm đến dự án này và luôn chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp nhịp nhàng cùng chủ đầu tư để đảm bảo yêu cầu đề ra. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng được triển khai rất quyết liệt, đảm bảo tiến độ để chủ đầu tư, nhà thầu tổ chức thi công.



Dự án sau khi được hoàn thành sẽ giúp thời gian phương tiện di chuyển từ Gia Lai đi Bình Định sẽ được rút ngắn đáng kể, kết nối giao thông và logistics với hành lang Đông-Tây từ khu vực Tây Nguyên đến các tỉnh duyên hải miền Trung dễ dàng hơn rất nhiều.



