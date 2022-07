Gấp rút di dời công trình điện phục vụ thi công quốc lộ 19

(GLO)- Công ty Điện lực Gia Lai đang gấp rút triển khai cải tạo, di dời một số công trình điện nhằm góp phần đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng Dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên (Dự án mở rộng quốc lộ 19) đoạn qua địa bàn tỉnh.





Vào thời điểm này, dọc quốc lộ 19 đoạn qua huyện Đak Pơ, từng tốp công nhân đang triển khai thi công dự án điện. Đây là một trong những hạng mục thuộc công trình “Hoàn thiện lưới điện dọc quốc lộ 19 đoạn qua thị xã An Khê, huyện Đak Pơ, Đak Đoa và TP. Pleiku”. Và là 1 trong 3 công trình trọng điểm mà Công ty Điện lực Gia Lai triển khai trong năm 2022 nhằm phục vụ thi công Dự án mở rộng quốc lộ 19.

Công ty Điện lực Gia Lai đẩy nhanh tiến độ các công trình điện phục vụ Dự án mở rộng quốc lộ 19. Ảnh: Hà Duy



Dự án mở rộng quốc lộ 19 có tổng chiều dài 143,6 km đi qua 2 tỉnh Bình Định và Gia Lai với tổng mức đầu tư hơn 3.600 tỷ đồng. Trong đó, đoạn qua địa phận tỉnh Gia Lai có chiều dài 126,6 km với tổng mức đầu tư 3.000 tỷ đồng. Theo đó, quốc lộ 19 đoạn qua khu đông dân cư sẽ có chiều rộng mặt đường 13 m, đoạn thông thường có chiều rộng mặt đường 11 m, gồm 2 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp (riêng đoạn qua đèo An Khê có chiều rộng mặt đường 8 m). Ông Lê Văn Hạnh-Phó Giám đốc phụ trách Sở Giao thông-Vận tải-cho biết: “Dự án góp phần gia tăng sự kết nối giữa các tỉnh Bắc Tây Nguyên với các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ cũng như khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam. Dự kiến đến tháng 5-2023, công trình sẽ hoàn thành để đưa vào sử dụng”.



Để góp phần đẩy nhanh tiến độ dự án, công tác giải phóng mặt bằng được triển khai trước một bước, trong đó phải di dời, cải tạo hệ thống lưới điện trong khu vực. Theo đó, tháng 2-2022, Tổng Công ty Điện lực miền Trung giao cho Công ty Điện lực Gia Lai triển khai 3 công trình hoàn thiện lưới điện trung-hạ áp với tổng mức đầu tư hơn 19,5 tỷ đồng, gồm: công trình hoàn thiện lưới điện dọc quốc lộ 19 đoạn qua thị xã An Khê, huyện Đak Pơ, Đak Đoa và TP. Pleiku; công trình hoàn thiện lưới điện đường Nguyễn Chí Thanh, đoạn từ đường Trường Chinh đến đường Lê Duẩn (TP. Pleiku) và công trình hoàn thiện lưới điện đường liên huyện Chư Sê-Chư Pưh-Chư Prông với tiến độ cấp bách hoàn thành trong năm 2022.



Các công trình có quy mô gồm: cải tạo, di dời và xây dựng mới hơn 8 km đường dây trung áp 22 kV, gần 15 km đường dây hạ áp 0,4 kV và 9 trạm biến áp với tổng công suất 2.090 kVA. Ông Ngô Đình Tài-Trưởng phòng Quản lý đầu tư (Công ty Điện lực Gia Lai) cho biết: Các công trình này có quy mô lớn, đồng thời tăng cường khả năng cung cấp điện cho khu vực. Bên cạnh đó, khi đưa vào vận hành, các công trình sẽ góp phần hoàn thiện sơ đồ lưới điện thông minh kết nối trung tâm điều khiển.



Ông Nguyễn Đình Thuận-Giám đốc Công ty cổ phần An Thuận, đơn vị thi công công trình “Hoàn thiện lưới điện dọc quốc lộ 19 đoạn qua thị xã An Khê, huyện Đak Pơ, Đak Đoa và TP. Pleiku” cho biết: “Gia Lai đang vào mùa mưa nên đơn vị nỗ lực hết sức để đảm bảo tiến độ thi công. Cho đến thời điểm này, nhờ sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy, chính quyền địa phương và các ngành chức năng trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, tiến độ công trình cơ bản đảm bảo. Tuy nhiên, để tạo thuận lợi hơn nữa trong việc thi công dự án, vẫn cần sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị để tiếp tục giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh”.



Trong khi đó, ông Ngô Đình Tài nhấn mạnh: Vì tính chất cấp bách của các công trình là phải hoàn thành trong năm 2022, sau bước thẩm tra, Công ty Điện lực Gia Lai đã gấp rút tiến hành phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật, lựa chọn nhà thầu xây lắp và thực hiện khởi công vào đầu tháng 5-2022. “Việc đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thành công trình sẽ phát huy hiệu quả công tác đầu tư xây dựng, góp phần hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị. Vì vậy, Công ty yêu cầu các nhà thầu lập kế hoạch thi công chi tiết, bố trí máy móc, nhân lực phù hợp với kế hoạch thi công. Với tiến độ như hiện tại, dự kiến đến quý III-2022, các công trình sẽ đạt khoảng 75% kế hoạch”-ông Tài thông tin.



Cũng theo ông Tài, bên cạnh các dự án mang tính trọng điểm, năm 2022, Công ty Điện lực Gia Lai còn triển khai 43 công trình khác với tổng mức đầu tư 174,5 tỷ đồng nhằm tiếp tục hoàn thiện lưới điện các khu vực nông thôn, biên giới trên địa bàn. Tính đến đầu tháng 7-2022, Công ty đã quyết toán hoàn thành 9 công trình, 16 công trình đã đưa vào sử dụng và 21 công trình đang trong giai đoạn thi công.



HÀ DUY