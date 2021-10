Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 25: Nỗ lực về đích

(GLO)- Dự án cải tạo, nâng cấp các đoạn xung yếu trên quốc lộ 25 có nguy cơ chậm tiến độ do phát sinh một số khó khăn cần xử lý kỹ thuật cũng như ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và thời tiết khiến việc thi công bị ngắt quãng, kéo dài hơn so với dự kiến.





Dự án thành phần 3 thuộc Dự án nâng cấp quốc lộ 25 thực hiện trên phạm vi từ Km 126 đến Km 147 thuộc địa bàn thị xã Ayun Pa và huyện Phú Thiện với tổng mức đầu tư 312,75 tỷ đồng từ nguồn dự phòng của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 theo Nghị quyết số 556/NQ-UBTVQH14 ngày 31-7-2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Dự án do Sở Giao thông-Vận tải (GT-VT) làm chủ đầu tư, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh nhận ủy thác quản lý. Thời gian thực hiện trong 2 năm (2020-2021), bao gồm 4 gói thầu xây lắp.

Nhà thầu đang huy động tối đa máy móc, nhân lực để đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án cải tạo, nâng cấp các đoạn xung yếu trên quốc lộ 25 (Dự án thành phần 3). Ảnh: Hải Lê

Theo thiết kế, dự án sẽ cải tạo, nâng cấp quốc lộ 25 lên quy mô đường cấp III theo tiêu chuẩn TCVN 4054-2005 . Vận tốc thiết kế 60-80 km/giờ, kết cấu mặt đường bê tông nhựa. Các đoạn qua thị trấn, thị xã sẽ có bề rộng nền đường 12 m; đoạn ngoài đô thị có bề rộng nền đường 9 m.

Đầu tháng 7-2021, trước việc một số gói thầu xây lắp chỉ đạt khối lượng rất thấp, Bộ GT-VT đã có công văn cho phép điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng các gói thầu. Trong đó, gói thầu XL3.11 được điều chỉnh thời gian đến hết ngày 15-8-2021; gói thầu XL3.12 và XL3.13 đến hết ngày 13-10-2021. Sở GT-VT cũng đã yêu cầu thay nhà thầu phụ thi công gói thầu XL3.12.



Ông Đoàn Hữu Dũng-Phó Giám đốc Sở GT-VT-cho hay: Ước tính tổng sản lượng đến ngày 13-10 là 226 tỷ đồng, đạt 85,43% khối lượng. Trong đó, 2 gói thầu XL3.11 và XL3.14 đã hoàn thành, các gói còn lại còn chậm so với tiến độ thi công điều chỉnh. Gói thầu XL3.12 thi công từ Km 133 đến Km 141 sản lượng đạt 62,3%, gói thầu XL3.13 thi công từ Km 141 đến Km 147 sản lượng đạt 86,93%.



Cũng theo ông Dũng, ngay sau khi Bộ GT-VT cho phép điều chỉnh tiến độ, Sở GT-VT đã quyết liệt chỉ đạo các đơn vị quản lý dự án, tư vấn giám sát thi công đôn đốc nhà thầu tăng cường nhân lực, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ đề ra. “Có 3 nguyên nhân dẫn đến chậm tiến độ so với yêu cầu: Dịch Covid-19 bùng phát tại nhiều địa phương, trong đó có thị xã Ayun Pa và huyện Phú Thiện nên đã ảnh hưởng rất nhiều đến tiến độ thi công của dự án. Bên cạnh đó, thời gian vừa qua liên tục có các đợt áp thấp nhiệt đới gây mưa ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Ngoài ra, để đảm bảo ổn định công trình và hiệu quả đầu tư, Sở đã báo cáo và được Bộ GT-VT cho phép sử dụng chi phí dự phòng của dự án để bổ sung mương thoát nước các đoạn qua khu vực đông dân cư (khoảng 6.000 m).



Đặc biệt, tại một số vị trí thuộc lý trình Km 141-Km 145 thuộc gói thầu XL3.13 khi thi công nền móng đã xuất hiện các mạch nước ngầm, buộc phải xử lý thay thế lớp đất yếu bằng cát và lót vải địa kỹ thuật. “Thực tế, có nhiều thời điểm, nhân lực, máy móc có mặt tại công trường nhưng không thể triển khai thi công do thời tiết bất lợi”-ông Nguyễn Lương Ninh-Chỉ huy trưởng nhà thầu thi công gói thầu XL3.12 bày tỏ.



Đến nay, việc xử lý tại các vị trí này đã hoàn thành. Tuy nhiên, khu vực này liên tục có mưa. “Tranh thủ khi thời tiết thuận lợi, Sở GT-VT yêu cầu các đơn vị thi công huy động tối đa nhân lực, thiết bị tiến hành thảm nhựa; tăng ca vào ban đêm để gấp rút đẩy nhanh tiến độ. Mỗi ngày, các đơn vị có thể hoàn thành thảm nhựa khoảng 1 km đường. Xét về năng lực thi công, chúng tôi không quan ngại nhưng thời tiết thực sự là trở ngại”-Phó Giám đốc Sở GT-VT cho hay.



Theo ông Dũng, bên cạnh đẩy nhanh tiến độ thì yêu cầu cao nhất là chất lượng công trình. Sở GT-VT sẽ nỗ lực để hoàn thành các khối lượng chính như thảm nhựa trong tháng 10. Đồng thời, Bộ GT-VT đã chấp thuận đề nghị của Sở về việc điều chỉnh tiến độ hợp đồng các gói thầu XL3.12 đến ngày 31-12; gói thầu XL3.13 đến ngày 30-11.



HẢI LÊ