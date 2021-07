Dự án cải tạo, nâng cấp các đoạn xung yếu quốc lộ 25: Đổi nhà thầu phụ vì thi công chậm

(GLO)- Thời gian qua, 2 trong số 4 gói thầu thuộc Dự án cải tạo, nâng cấp các đoạn xung yếu trên quốc lộ 25 bị chậm tiến độ so với hợp đồng. Vì vậy, Sở Giao thông-Vận tải (GT-VT) đã yêu cầu đổi nhà thầu phụ thi công tại 1 trong 2 gói thầu này.

Dự án cải tạo, nâng cấp các đoạn xung yếu trên quốc lộ 25 có tổng vốn đầu tư 349 tỷ đồng, phạm vi triển khai từ Km 126 (thuộc địa phận thị xã Ayun Pa) đến Km 147 (thuộc địa phận thị trấn Phú Thiện) do Sở GT-VT làm chủ đầu tư (Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh nhận ủy thác quản lý Dự án). Dự án có 4 gói thầu xây lắp gồm: XL3.11; XL3.12; XL3.13; XL3.14. Riêng 2 gói thầu XL3.12 và XL3.13 đạt khối lượng thi công rất thấp. Trong đó, gói thầu XL3.12 do Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 8 triển khai thi công mới chỉ đạt 52,45% khối lượng. Đặc biệt, gói thầu XL3.13 do Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Xuất khẩu 168 Việt Nam mới chỉ thi công được 35,17% khối lượng. Trước thực tế đó, ngày 18-6-2020, Sở GT-VT đã có công văn gửi Bộ GT-VT đề xuất cho phép kéo dài thời gian thực hiện hợp đồng.

Ngày 2-7-2021, Bộ GT-VT đã có Công văn số 6383/BGTVT-CQLXD về việc điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng các gói thầu XL3.11, XL3.12 và XL3.13. Theo đó, gói thầu XL3.11 được điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng đến hết ngày 15-8-2021; gói thầu XL3.12 và XL3.13 đến hết ngày 13-10-2021. Đồng thời, Bộ GT-VT cũng yêu cầu chủ đầu tư phải theo dõi, đôn đốc để đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo chất lượng và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Bộ GT-VT về tiến độ đã cam kết.

Đơn vị thi công đang gấp rút tập trung nhân lực, trang-thiết bị để đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo hoàn thành khối lượng theo cam kết đã được gia hạn. Ảnh: Lê Hòa

Ông Đoàn Hữu Dũng-Phó Giám đốc Sở GT-VT-cho biết: “Sau khi có văn bản chỉ đạo của Bộ GT-VT, Sở yêu cầu nhà thầu thi công, tư vấn giám sát lập biểu tiến độ thi công chi tiết đối với phần khối lượng công việc còn lại. Với gói thầu XL3.13, Sở đã yêu cầu thay nhà thầu phụ. Đồng thời, yêu cầu các nhà thầu phải tăng cường các mũi thi công, huy động máy móc, thiết bị, nhân lực, vật tư, phương tiện để đẩy nhanh tiến độ, thậm chí tăng ca bù lại khối lượng chậm, bảo đảm các hạng mục chính của công trình phải xong trước mùa mưa”.

Theo thiết kế, quốc lộ 25 sẽ được cải tạo, nâng cấp lên quy mô đường cấp III theo tiêu chuẩn TCVN 4054-2005, vận tốc thiết kế 60-80 km/giờ, kết cấu mặt đường bê tông nhựa. Các đoạn qua thị trấn, thị xã sẽ có bề rộng nền đường 12 m, đoạn ngoài đô thị có bề rộng nền đường 9 m.

Theo ghi nhận của chúng tôi, tại gói thầu XL3.13, nhà thầu phụ tiếp quản việc thi công gói thầu là Công ty cổ phần Quản lý và Sửa chữa đường bộ Gia Lai trong phạm vi từ Km 135+400 đến Km 140. Hiện tại, Công ty đang tiến hành đắp đất khuôn đường, rải cấp phối đá dăm, lu lèn và hoàn thiện phần móng. Đến hết ngày 10-7, Công ty đã rải lớp cấp phối đá dăm được 1,6/3,6 km chiều dài đoạn đường thi công. Nhà thầu phụ trước đó mới chỉ thi công phần móng mở rộng và một số cống… Ông Nguyễn Ngọc Ánh-Phó Giám đốc Công ty-thông tin: “Chúng tôi huy động nhiều máy móc, phương tiện vận chuyển vật liệu xuống hiện trường đẩy nhanh tiến độ thi công. Về phương án thi công, đơn vị thực hiện theo hình thức cuốn chiếu, cứ hoàn thiện lớp móng được khoảng 500 m sẽ tiến hành thảm nhựa ngay để giảm bớt khó khăn cho phương tiện khi lưu thông cũng như tận dụng được điều kiện thời tiết thuận lợi”. Ông Ánh cho biết thêm: Đến ngày 25-7, Công ty dự kiến sẽ thảm bê tông nhựa 1-1,5 km đường. Riêng với phạm vi 7 km trực tiếp thi công từ đầu Dự án đến nay, còn một số công trình hạ tầng an toàn giao thông và tiến hành xử lý vuốt nối các điểm giao với đường dân sinh, cơ quan, đơn vị, trường học nên sẽ hoàn thành đúng thời hạn mà Bộ GT-VT gia hạn là ngày 15-8.

LÊ HÒA