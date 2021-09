Gia Lai siết chặt vận tải "luồng xanh"

(GLO)- Bên cạnh tạo điều kiện thuận lợi để phương tiện hoạt động trên “luồng xanh” vận tải được lưu thông thuận tiện và an toàn, lực lượng chức năng tại các chốt/điểm kiểm soát phòng-chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh còn chú trọng kiểm tra, kiểm soát nhằm hạn chế tối đa các trường hợp vi phạm.

Siết chặt từ cửa ngõ

Chốt kiểm soát phòng-chống dịch Covid-19 khu vực cầu 110 (huyện Chư Pưh) là cửa ngõ tiếp đón người và phương tiện di chuyển từ các tỉnh khu vực phía Nam vào địa bàn tỉnh. Trung tá Lê Công Ngọc-Trưởng chốt kiểm soát phòng-chống dịch Covid-19 khu vực cầu 110-cho hay: Đối với các xe hoạt động trên “luồng xanh” vận tải đủ điều kiện, lực lượng tại chốt sẽ dán tem niêm phong cửa xe để ngăn chặn việc tài xế và nhân viên xuống xe, tiếp xúc với người dân địa phương. Các phương tiện được phân luồng, bố trí giãn cách phù hợp, quá trình kiểm tra đảm bảo kỹ càng các bước nhưng nhanh gọn để lưu thông, tránh ùn tắc tại chốt”.

Lực lượng chức năng chốt kiểm soát phòng-chống dịch Covid-19 khu vực cầu 110 (huyện Chư Pưh) kiểm tra phương tiện vận tải “luồng xanh” qua chốt. Ảnh: Lê Hòa

Tuy nhiên, tính đến thời điểm này, trên địa bàn tỉnh đã có 3 chùm ca bệnh liên quan đến các tài xế xe tải có mã QR “luồng xanh”. Theo thống kê của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh, từ ngày 20 đến 28-8, tại chốt kiểm soát phòng-chống dịch Covid-19 khu vực cầu 110 đã phát hiện 46 trường hợp lái xe vi phạm các quy định về phòng-chống dịch như: không khai báo y tế, khai báo không đủ số người… liên quan đến các phương tiện hoạt động trên “luồng xanh”. Riêng ngày 20-8, lực lượng chức năng phát hiện 8 xe ô tô tải có mã QR Code hoạt động trên “luồng xanh” vận tải lưu thông theo hướng từ tỉnh Đak Lak về Gia Lai chở theo người nhưng không khai báo y tế khi qua chốt.

“Để ngăn chặn hành vi sai phạm, chúng tôi đã siết chặt thêm quy trình kiểm tra xe “luồng xanh” tại các vị trí như: cabin xe, thùng xe… Nếu phát hiện chở người ngoài danh sách đăng ký đi theo xe và trốn khai báo y tế, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm khắc”-Trung tá Ngọc khẳng định.

Thực hiện khai báo y tế tại chốt kiểm soát phòng-chống dịch Covid-19 khu vực cầu 110 (huyện Chư Pưh). Ảnh: Lê Hòa

Hàng chục xe “luồng xanh” vi phạm

Tại Công văn số 1251/UBND-KGVX, UBND tỉnh hướng dẫn cụ thể chi tiết các nội dung nhằm giải quyết việc đi lại, vận chuyển, lưu thông hàng hóa trong thời gian phòng-chống dịch Covid-19. Theo đó, việc vận chuyển, lưu thông hàng hóa tiếp tục thực hiện theo các nội dung tại Công văn số 1051/UBND-CNXD ngày 29-7-2021 của UBND tỉnh về việc tạo điều kiện thuận lợi để vận chuyển hàng hóa thiết yếu phục vụ đời sống người dân vùng có dịch. Các doanh nghiệp, chủ phương tiện vận tải đã được dán giấy nhận diện có mã QR Code của ngành Giao thông-Vận tải phải cam kết thực hiện các biện pháp chống dịch khi lưu hành trên địa bàn tỉnh, khai báo y tế trung thực và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung khai báo y tế. Người điều khiển phương tiện về từ các địa phương khác (không phải về từ vùng dịch) có lưu trú trên địa bàn tỉnh thì phải khai báo y tế với cơ sở y tế gần nhất; cam kết thực hiện 5K, hạn chế tiếp xúc và đăng ký tạm trú với chính quyền địa phương nơi lưu trú tạm thời.

Tại địa bàn TP. Pleiku trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, qua quá trình kiểm tra, kiểm soát, lực lượng chức năng đã phát hiện một số trường hợp xe “luồng xanh” vi phạm luồng tuyến. Cá biệt, có trường hợp cố tình chở người trốn trong thùng xe tải để qua các chốt kiểm soát phòng-chống dịch Covid-19.

Cụ thể, từ ngày 28-8 đến nay, lực lượng chức năng đã kiểm tra 14.272 phương tiện với 22.703 người qua lại các chốt và điểm kiểm soát ra vào thành phố. Qua đó, phát hiện và xử lý 38 trường hợp vi phạm quy định về phòng-chống dịch Covid-19, yêu cầu quay đầu đối với 2.263 phương tiện không đủ điều kiện đi vào thành phố, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền hơn 223 triệu đồng, yêu cầu đưa đi cách ly tập trung 11 người. Thượng tá Lưu Đình Cảnh-Phó Trưởng Công an TP. Pleiku-cho biết: “Phần lớn người dân thành phố chấp hành nghiêm túc Chỉ thị 16 nhưng đâu đó vẫn có những trường hợp vi phạm. Riêng với xe “luồng xanh” có thể kể đến các hành vi vi phạm như: đi sai lộ trình đã đăng ký, khai không đúng điểm đến, tài xế từ vùng thực hiện Chỉ thị 16 đến Pleiku yêu cầu ở yên trên xe cho đến khi quay đầu nhưng lại rời xe di chuyển nhiều nơi…”.

Lực lượng chức năng kiểm soát phương tiện vận tải "luồng xanh" vào địa bàn tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Điển hình như vào khoảng 9 giờ ngày 3-9, mặc dù không có điểm xếp dỡ hàng hóa tại kho Minh Tân (làng Do Guah, xã Chư Á) nhưng tài xế Trần Thanh Hậu (SN 1989, trú tại huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) vẫn điều khiển xe ô tô tải BKS 51C-987.26 giao nhận hàng tại đây. Công an TP. Pleiku đã lập biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ phương tiện. Trước đó, vào lúc 4 giờ 45 phút ngày 28-8, lực lượng chức năng xã Diên Phú cũng đã phát hiện ô tô tải BKS 29H-720.52 có mã QR Code hoạt động trên “luồng xanh” vận tải do 2 tài xế thay nhau điều khiển là Bùi Văn Quý (SN 1991, trú tại huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình) và Hoàng Văn Định (SN 1990, trú tại huyện Mê Linh, TP. Hà Nội) không đăng ký lộ trình đến Gia Lai nhưng lại nhiều lần ghé kho tại khu vực thôn 3 (xã Diên Phú) để bốc dỡ hàng. Chủ tịch UBND TP. Pleiku đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính mỗi trường hợp 5 triệu đồng.

Lực lượng chức năng kiểm tra chấp hành cam kết không rời khỏi phương tiện của tài xế Nguyễn Văn Lộc (phường Ia Kring) sau khi chở hàng từ Đà Nẵng về TP. Pleiku. Ảnh: Lê Hòa

Xây dựng “luồng xanh” vận tải là giải pháp nhằm đảm bảo việc lưu thông và cung ứng hàng hóa thiết yếu giữa các địa phương “vùng xanh” đến các vùng đang thực hiện Chỉ thị 16 được thuận lợi, kịp thời. Tuy nhiên, lợi dụng chính sách này, nhiều tài xế tìm cách đi sai lộ trình quy định nhằm giải quyết công việc cá nhân, đơn vị mình mà xem nhẹ lợi ích cộng đồng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn phòng dịch.

Theo Thượng tá Lưu Đình Cảnh, trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay, mỗi công dân phải phát huy tinh thần tự giác chấp hành nghiêm các quy định phòng-chống dịch. Tài xế, nhân viên trên xe cần nâng cao ý thức tuân thủ quy định, mỗi người dân là một chiến sĩ trong công tác phòng-chống dịch. Có như vậy, công tác phòng-chống dịch mới đạt hiệu quả cao nhất. Trong khi đó, Trung tá Lê Công Ngọc thì đề nghị: “Lực lượng chống dịch ở tuyến đầu đã chịu nhiều vất vả, hy sinh. Bởi vậy, chúng tôi mong mỗi người dân cần nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm của mình trong thực hiện các quy định về phòng-chống dịch. Đây là cách hỗ trợ tốt nhất cho lực lượng chức năng sớm đẩy lùi dịch bệnh để cuộc sống trở lại bình thường”.