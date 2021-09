Pleiku: Phạt tài xế xe "luồng xanh" đi sai lộ trình

(GLO)- Ngày 4-9, Công an TP. Pleiku đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 10,5 triệu đồng đối với tài xế xe “luồng xanh” đi không đúng lộ trình đăng ký và không xuất trình được giấy phép lái xe.





Xe ô tô tải BKS 51C-987.26 không có lộ trình "luồng xanh" tại TP. Pleiku nhưng vẫn ghé kho Minh Tân (làng Do Guah, xã Chư Á, TP. Pleiku) bốc hàng. Ảnh: Lê Hòa

Theo đó, khoảng 9 giờ sáng ngày 3-9, lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát phòng-chống dịch Covid-19 liên xã, phường thuộc làng Do Guah (giáp ranh giữa xã Chư Á và phường Chi Lăng, TP. Pleiku) đã phát hiện xe ô tô tải BKS 51C-987.26 có mã QRCode nhận diện phương tiện hoạt động trên “luồng xanh” vận tải do tài xế Trần Thanh Hậu (SN 1989, trú tại ấp Lung Trường, xã Quách Phẩm, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) điều khiển đang bốc dỡ hàng hóa tại kho Minh Tân (làng Do Guah, xã Chư Á).



Qua kiểm tra dữ liệu trên hệ thống quản lý của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, xe ô tô tải BKS 51C-987.26 không có điểm xếp dỡ hàng hóa tại đây. Đáng nói, tài xế Hậu có biểu hiện không hợp tác với cơ quan chức năng trong quá trình làm việc. Đến 16 giờ cùng ngày, tài xế Hậu mới xuất trình các giấy tờ liên quan, song không xuất trình được giấy phép lái xe (tài xế khai giấy phép lái xe đang bị Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đak Lak tạm giữ do trước đó đã vi phạm Luật Giao thông Đường bộ). Lực lượng chức năng đã đưa tài xế Hậu đi test nhanh Covid-19 tại Bệnh viện mắt Cao Nguyên, kết quả âm tính với vi rút SARS-CoV-2.



Với hành vi vi phạm lộ trình đăng ký đã được cấp phép và không xuất trình được giấy phép lái xe, tài xế Hậu bị lập biên bản vi phạm hành chính và xử phạt tổng số tiền 10,5 triệu đồng; đồng thời tạm giữ ô tô BKS 51C-987.26. Công an TP. Pleiku đang tiếp tục xác minh làm rõ việc đơn vị chủ quản đã giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển để xử lý theo đúng quy định.

Clip: Bá Bính



HẢI LÊ - BÁ BÍNH