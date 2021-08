An Phú xây dựng tuyến phố văn minh

(GLO)- Những năm qua, phường An Phú (thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tạo cảnh quan môi trường sáng-xanh-sạch-đẹp gắn với xây dựng tuyến phố văn minh.

Ông Trần Bảo Dũng-Phó Chủ tịch UBND phường An Phú-cho biết: Trên địa bàn phường có 17 tuyến đường chính và hàng chục đường hẻm. Thực hiện chủ trương của thị xã về xây dựng tuyến phố văn minh, phường đã lập kế hoạch, đồng thời chỉ đạo các ban, ngành, tổ dân phố rà soát những tuyến đường trên địa bàn có hệ thống mương thoát nước, vỉa hè, điện chiếu sáng; các hộ dân sinh sống hai bên trục đường đăng ký thu gom rác thải đạt hơn 90%; người dân chấp hành các quy định của pháp luật về thực hiện nếp sống văn minh đô thị... “Trên cơ sở rà soát, từ năm 2018 đến nay, chúng tôi tập trung xây dựng 4 tuyến đường: Bùi Thị Xuân, Nguyễn Trung Trực, Đỗ Trạc, Quang Trung thuộc phạm vi quản lý theo tiêu chí tuyến phố văn minh”-ông Dũng nói.

Đường Đỗ Trạc được phường An Phú (thị xã An Khê) tập trung xây dựng thành tuyến phố văn minh sáng-xanh-sạch-đẹp. Ảnh: Ngọc Minh

Tại các tuyến đường này, thị xã đầu tư xây dựng mương thoát nước, bó vỉa, lát gạch vỉa hè và hỗ trợ 1,8 tỷ đồng để trồng hơn 400 cây xanh. Cùng với đó, UBND phường chỉ đạo lực lượng chức năng tiến hành giải tỏa hành lang an toàn giao thông; tuyên truyền, nhắc nhở các hộ kinh doanh cam kết không lấn chiếm lòng, lề đường, thực hiện đúng các quy định về trật tự đô thị.

Chị Đặng Thị Hồng Vân (số 23 Nguyễn Trung Trực, tổ 7) chia sẻ: “Trước kia, tuyến đường chưa có mương thoát nên thường bị ngập nước. Năm 2019, thị xã đầu tư nâng cấp, mở rộng đường tạo điều kiện cho người dân đi lại thuận tiện hơn, tình trạng ngập nước cũng không còn xảy ra. Người dân không vứt rác bừa bãi; các hộ kinh doanh, buôn bán trong phạm vi vỉa hè cho phép, sắp xếp hàng hóa gọn gàng. Nhờ đó, diện mạo tuyến phố khang trang, sạch đẹp hơn”.

Nhằm chung tay xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị, tuyến phố văn minh, người dân tổ dân phố 3 tích cực trồng hoa, giữ gìn vệ sinh môi trường, đóng góp kinh phí lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng toàn bộ 11/11 tuyến đường hẻm. Ông Phạm Khương Thái-Tổ trưởng tổ dân phố 3-cho hay: “Hiện nay, đường Trần Khánh Dư chưa có mương thoát nước. Chúng tôi đã vận động các hộ dân sống 2 bên đường làm cống thoát nước, Chi hội Cựu chiến binh, Phụ nữ phối hợp với Đoàn Thanh niên, dân quân dọn vệ sinh môi trường nên đường sá luôn sạch sẽ”.

Người dân phường An Phú (thị xã An Khê) chung tay xây dựng tuyến phố văn minh. Ảnh: Ngọc Minh

Nói về cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, ông Nguyễn Phi Điềm-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Phú-thông tin: Từ năm 2019 đến nay, Mặt trận và các tổ chức thành viên triển khai thực hiện mô hình “Tuyến đường sáng-xanh-sạch-đẹp”, vận động người dân đóng góp gần 93 triệu đồng để mua 60 bóng điện và hơn 2.200 m dây lắp đặt tại 12 tuyến đường hẻm; vận động bà con đóng góp hơn 1,5 tỷ đồng để bê tông hóa tuyến đường hẻm với chiều dài hơn 1,5 km; triển khai mô hình tuyến đường hẻm không rác. Các tổ chức thành viên phối hợp với tổ dân phố thường xuyên vận động người dân vệ sinh đường phố, trồng hoa, cây cảnh tạo cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp.

“Vừa qua, Mặt trận và các đoàn thể tổ chức bóc gỡ tờ rơi quảng cáo, đồng thời trang trí trụ điện tại các tuyến đường: Quang Trung, Phan Chu Trinh, Nguyễn Trung Trực… Những việc làm này nhằm tuyên truyền người dân nâng cao ý thức, chung tay xây dựng tuyến phố văn minh, đô thị văn minh”-ông Điềm nhấn mạnh.

Trao đổi với P.V, Phó Chủ tịch UBND phường An Phú cho biết: “Thời gian tới, phường sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân chung tay xây dựng tuyến phố văn minh, giữ gìn vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị. Đồng thời, rà soát các tuyến đường còn lại để tiếp tục đăng ký xây dựng tuyến phố văn minh, góp phần xây dựng phường An Phú đạt chuẩn văn minh đô thị vào năm 2023, xây dựng An Khê trở thành đô thị loại III”.