An Khê xây dựng đời sống văn hóa gắn với nông thôn mới

(GLO)- Những năm qua, thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM), góp phần bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống.

Quan tâm các tiêu chí văn hóa

Những năm gần đây, đời sống kinh tế của các hộ dân thôn 6 (xã Thành An) ngày càng phát triển. Ông Phạm Hữu Trung-Trưởng thôn 6-cho biết: Đầu năm 2015, thôn 6 được tách ra từ thôn 1. Khi ấy, thôn có 157 hộ, số gia đình có điều kiện kinh tế khá chỉ đếm trên đầu ngón tay. 3 tuyến đường liên thôn đều là đường đất khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều trở ngại. Mặc dù điều kiện thực tế còn nhiều khó khăn nhưng người dân tự nguyện đóng góp hơn 100 triệu đồng để xây dựng nhà văn hóa. Với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, đến nay, các tuyến đường đều được bê tông hóa. Hội trường thôn được xây dựng bài bản, khang trang.

“Không chỉ quan tâm xây dựng các thiết chế văn hóa cơ sở như: nhà văn hóa, tủ sách, sân vận động… điều cốt lõi mà chúng tôi hướng đến là phát huy bản sắc và xây dựng nếp sống văn hóa trong cộng đồng”-ông Trung chia sẻ.

Theo thống kê, thị xã An Khê có 14.515/16.979 hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; 57/60 thôn, làng, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa; 67/90 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Thông qua việc xây dựng nếp sống văn hóa, ý thức cộng đồng, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cũng như tình làng nghĩa xóm cũng được khơi dậy và vun đắp. Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện được phát huy.

Ông Phan Đình Quý-Phó Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin thị xã An Khê (thứ 3 từ phải qua) trao đổi với Ban người dân thôn 6 (xã Thành An) về xây dựng đời sống văn hóa. Ảnh: Đinh Yến (chụp trước khi có dịch Covid-19)

Cùng với đó, thị xã An Khê còn quan tâm đến việc xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Ông Phan Đình Quý-Phó Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin thị xã An Khê-cho hay: Nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống giảm mạnh. Đến nay, khoảng 80% hộ dân trên địa bàn chấm dứt thói quen rải tiền, vàng mã khi tổ chức đám tang.

Tiếp tục phát huy các giá trị tốt đẹp

Vừa cùng đoàn công tác của tỉnh đến kiểm tra thực tế xây dựng NTM ở thị xã An Khê, ông Đoàn Ngọc Có-Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, thành viên Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh-nhận xét: 5 xã được kiểm tra đều đạt các tiêu chí xây dựng NTM và đang tiếp tục thực hiện mục tiêu xây dựng xã NTM nâng cao.

Điều dễ nhận thấy là 2 tiêu chí liên quan đến văn hóa được thị xã An Khê thực hiện tốt, bài bản. Các xã đều có điểm vui chơi, giải trí, tập luyện thể dục thể thao cho trẻ em và người cao tuổi; 100% thôn, làng có điểm sinh hoạt văn hóa cộng đồng, hầu hết được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất như: bàn ghế, loa đài, sân khấu… phục vụ nhu cầu của người dân.

Người dân xã Xuân An, thị xã An Khê chăm sóc con đường hoa (ảnh chụp tháng 12-2020). Ảnh: Ngọc Minh

Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Xuân Phước-Bí thư Thị ủy An Khê-khẳng định: “Thời gian tới, thị xã An Khê tiếp tục tập trung xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nếp sống văn minh; quan tâm củng cố, phát huy vai trò của đội ngũ làm công tác tư tưởng văn hóa. Tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng NTM; giữ gìn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống cùng các phong tục, tập quán tốt đẹp. Đồng thời, tăng cường công tác bảo tồn, phát huy các di sản văn hóa, tổ chức tốt các lễ hội nhằm đảm bảo tính thiết thực, tiết kiệm, an toàn; tiếp tục quản lý và khai thác hiệu quả các di tích lịch sử-văn hóa, tăng cường kiểm tra các dịch vụ văn hóa trên địa bàn”.

