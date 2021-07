Giá bất động sản được dự báo còn tăng mạnh dù dịch COVID-19 bùng phát

Báo cáo thị trường quý 2/2021 của TP. HCM do một số công ty nghiên cứu thị trường công bố mới đây cho thấy, nguồn cung nhà ở được cải thiện và đặc biệt giá bất động sản sơ cấp vẫn tăng mạnh hơn so với quý trước.



Mặt bằng giá bất động sản liên tục tăng. Ảnh: Quang Duy

Cụ thể, theo báo cáo của CBRE Việt Nam, quý 2/2021, thị trường TPHCM có thêm 3.968 căn hộ được chào bán, gấp đôi lượng chào bán của quý 1/2021. Về cơ cấu, phân khúc trung cấp chiếm gần 80% lượng nguồn cung chào bán quý 2/2021, phần còn lại đến từ phân khúc hạng sang và cao cấp.

Thanh khoản thị trường cũng được cải thiện đáng kể, hơn 80% số căn chào bán trong quý được tiêu thụ, đạt 4.700 căn, tăng 76% so với quý trước. Đáng lưu ý, giá bán trung bình trên thị trường sơ cấp tăng ở tất cả các phân khúc, ở mức 20% so với giá bán cùng kỳ năm ngoái.

CBRE dự báo, những tháng cuối năm, TPHCM sẽ có thêm khoảng trên 11.000 căn chào bán mới, nâng nguồn cung chào bán toàn thị trường năm 2021 sẽ khoảng 17.000 – 18.000 căn. CBRE dự báo giá bán sơ cấp sẽ vẫn tiếp tục tăng nhưng mức tăng sẽ ổn định hơn nhằm đảm bảo thanh khoản.

Báo cáo Nghiên cứu thị trường bất động sản quý 2/2021 của Batdongsan.com.vn cho thấy, trong quý 2/2021, lượt quan tâm và giá bán căn hộ chung cư tiếp tục ghi nhận xu hướng gia tăng tại TPHCM. Cụ thể, trong giai đoạn từ tháng 5 đến tháng 7, cao điểm bùng phát dịch COVID-19, nhu cầu tìm mua chung cư tại TPHCM vẫn tăng trung bình 5% so với quý trước đó. Giá bán phân khúc này cũng ghi nhận tiếp tục tăng 2% so với 3 tháng đầu năm. Căn hộ trung cấp có mức giá chào bán vào tầm 46 triệu đồng/m2 trong khi loại hình cao cấp vào khoảng 64 triệu đồng/m2. Khu vực quận 2, quận 9 (nay là TP.Thủ Đức) và Bình Thạnh có giá chung cư tăng mạnh nhất trong quý vừa qua.

Theo ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan khu vực phía Nam, trong quý 2/2021, thị trường ghi nhận lượt quan tâm chung cư tăng ổn định trong khi đất nền giảm cho thấy xu hướng diễn ra tất yếu sau giai đoạn sốt nóng của giá đất. Điều này được lý giải bởi trong cơn sốt quý 1 trước đó, nhiều nhà đầu tư cá nhân tham gia thị trường, giá đất nền đã tăng lên ngưỡng cao. Từ nửa cuối tháng 4, thị trường bắt đầu hạ nhiệt, giá chững và nhu cầu giảm. Sang tháng 5, thị trường gặp khó do dịch bệnh bùng phát mạnh trở lại, khiến dòng tiền và sự quan tâm của thị trường có sự dịch chuyển. Nhà đầu tư ưu tiên lựa chọn những sản phẩm bất động sản có mức giá tăng chưa cao, mặt bằng giá hấp dẫn hơn.

Bà Trang Bùi, Giám đốc thị trường JLL Việt Nam cho biết, đợt dịch lần thứ tư rơi vào tháng 5 khiến nhiều dự án mới trì hoãn ra mắt thị trường, song giá nhà vẫn leo thang ở một số ít dự án bung hàng.

“Hiện nay giá chào bán bình quân các dự án căn hộ trên toàn thị trường sơ cấp đạt 59 triệu đồng/m2 diện tích. Do nguồn cung mới bị hạn chế mùa dịch, các chủ đầu tư đều tăng giá nhà trung bình 4-5% so với cùng thời điểm 2020, cộng thêm chi phí vật liệu xây dựng bị đội lên trong quý 2 cũng góp phần vào xu hướng tăng giá này”, bà Trang phân tích.

Các chuyên gia cũng cho rằng, làn sóng COVID-19 thứ tư đã có những tác động mạnh mẽ khiến nguồn cung mới bị ảnh hưởng từ việc hạn chế hoặc hoãn các sự kiện mở bán theo yêu cầu về giãn cách xã hội. Nhu cầu làm việc ở nhà gia tăng trong và sau đại dịch đã bắt đầu hình thành xu hướng chú trọng đến không gian làm việc ở ngôi nhà tương lai. Giá chào bán căn hộ trên thị trường sơ cấp dự kiến tiếp tục đà tăng trưởng do nhu cầu an cư và đầu tư tại TP.HCM luôn ở mức cao. Trong những tháng còn lại của năm nay, nhiều khả năng tất cả phân khúc nhà ở sẽ thiết lập mặt bằng giá mới cao hơn so với hiện nay.

GIA MIÊU (LĐO)