Phát hiện nhiều trường hợp sử dụng giấy phép lái xe giả để đi máy bay

Lực lượng an ninh sân bay trên cả nước phát hiện nhiều nhiều trường hợp sử dụng giấy phép lái xe giả để đi tàu bay, gây tiềm ẩn nguy cơ rủi ro an ninh hàng không.



Lưc lượng an ninh hàng không tại sân bay Nội Bài kiểm soát thông tin hàng khách trước khi vào khu vực soi chiếu. (Ảnh: CTV/Vietnam+)



Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi Tổng cục Đường bộ Việt Nam cần có giải pháp chấn chỉnh về việc an ninh sân bay phát hiện nhiều trường hợp sử dụng giấy phép lái xe giả để đi tàu bay.



Theo báo cáo của Cục Hàng không, từ đầu năm đến nay, lực lượng an ninh sân bay trên cả nước đã phát hiện 13 trường hợp sử dụng giấy phép lái xe giả để đi tàu bay. Riêng trong năm 2020, con số này là 23 trường hợp.



“Việc làm giả giấy tờ đi tàu bay không những vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ rủi ro an ninh hàng không,” lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam nhìn nhận.



Theo quy định, hành khách mang quốc tịch Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên được phép sử dụng nhiều loại giấy tờ để đi tàu bay bao gồm chứng minh nhân dân, chứng minh công an nhân dân, thẻ nhà báo, giấy phép lái xe ôtô, môtô của Việt Nam cấp, thẻ nhận dạng của các hãng hàng không Việt Nam.



Mới đây, Bộ Giao thông Vận tải đã có văn bản gửi Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị hỗ trợ xử lý website giả mạo trang thông tin điện tử giấy phép lái xe.



Theo báo cáo của Bộ Giao thông Vận tải, thời gian qua, trên mạng Internet xuất hiện một số website giả mạo có giao diện, nội dung tương tự với Trang thông tin điện tử giấy phép lái xe (https://gplx.gov.vn) do Tổng cục Đường bộ Việt Nam quản lý, làm ảnh hướng đến uy tín của Bộ Giao thông Vận tải.



Để người dân, xã hội và các cơ quan liên quan không bị nhầm lẫn khi tra cứu thông tin dữ liệu giấy phép lái xe, hạn chế việc cung cấp và sử dụng giấy phép lái xe giả, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông hỗ trợ ngăn chặn và xử lý website giả mạo có địa chỉ: https://tracuugplxgov.vn.

Theo Việt Hùng (Vietnam+)