Nâng cao tỷ lệ người dân đô thị sử dụng nước sạch

(GLO)- Toàn tỉnh Gia Lai hiện có 62.000 hộ dân đô thị sử dụng nguồn nước sạch, đạt trên 60%. Vì vậy, ngành chức năng và các cấp chính quyền địa phương đang triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao tỷ lệ hộ dân đô thị được sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung.

Trên 60% hộ dân sử dụng nước sạch

Công trình cấp nước tập trung huyện Đak Đoa có công suất 6.400 m3/ngày đêm, cung cấp nước sạch cho hơn 5.000 hộ dân tại thị trấn Đak Đoa và xã Tân Bình. Hiện nay, toàn vùng có 62% số hộ dân sử dụng nước sạch với khối lượng 3.900 m3/ngày đêm. Huyện phấn đấu đến cuối năm 2021 có 75% hộ và đến năm 2025 là 100% hộ dân của thị trấn và xã Tân Bình sử dụng nước sạch từ hệ thống này. Ông Nguyễn Xuân Giang-Đội trưởng Đội Công trình đô thị huyện Đak Đoa-cho biết: “Hệ thống đường ống dẫn nước của huyện mới đạt 42 km. Vì vậy, tới đây, chúng tôi sẽ khảo sát và lắp đặt thêm hệ thống đường ống dẫn nước đến các khu vực dân cư. Đồng thời, phối hợp với các địa phương tuyên truyền để người dân chuyển sang sử dụng nước sạch”. Còn ông Trần Văn Cảnh (tổ 8, thị trấn Đak Đoa) thì chia sẻ: “Gia đình tôi chuyển sang sử dụng nước sạch đã 7 năm nay. Nước được cấp liên tục, không bị ngắt quãng. Tôi rất yên tâm khi sử dụng nguồn nước này”.

Công trình cấp nước sạch tập trung tại huyện Đak Đoa. Ảnh: Nhật Hào

Trong khi đó, công trình cấp nước tập trung huyện Đức Cơ có 8 giếng khoan và 3 trạm xử lý nước với tổng công suất 2.150 m3/ngày đêm, cung cấp nước sạch cho 3.247 hộ dân tại thị trấn Chư Ty. Toàn thị trấn có 1.167 hộ sử dụng, đạt 35,8%. Chị Đoàn Thị Na bày tỏ: “Trước đây, gia đình tôi sử dụng nước giếng khoan nhưng để lâu thường có mùi khó chịu. Vì vậy, hơn 1 năm nay, gia đình tôi đã chuyển sang sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung của huyện. Nguồn nước đảm bảo nên chúng tôi rất yên tâm”. Đề cập công tác quản lý nguồn nước, ông Nguyễn Văn Luyện-Đội trưởng Đội Công trình giao thông và Đô thị huyện-cho hay: “Nguồn nước sau khi được bơm lên sẽ qua xử lý bằng hệ thống Javen. Hàng tháng, chúng tôi lấy mẫu nước xét nghiệm về các chỉ số chất lượng nước an toàn”.

Hiện nay, hầu hết khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh đều có nhà máy cấp nước sạch tập trung do 4 công ty cấp nước tư nhân và 13 đơn vị cấp nước địa phương quản lý. 62.000 hộ dân đô thị sử dụng nguồn nước sạch, đạt trên 60%. Bác sĩ Tô Thị Phương Lan-cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh-cho hay: Hàng tháng, các đơn vị quản lý công trình cấp nước đều gửi mẫu nước lên Trung tâm để kiểm nghiệm. Kết quả cho thấy tất cả nguồn nước này tương đối an toàn cho sức khỏe. “Hiện nay, dân cư ở khu vực đô thị ngày càng đông và sinh sống gần kề nhau. Việc xây dựng các hầm rút xử lý nước thải sinh hoạt, công trình vệ sinh gần với các giếng đào, giếng khoan. Vì vậy, chất lượng nguồn nước từ các công trình này sẽ không đảm bảo vệ sinh, nhất là nguy cơ nhiễm các loại vi khuẩn gây ảnh hưởng tới đường ruột và hệ hô hấp. Vì vậy, người dân nên sử dụng nguồn nước đã qua xử lý từ hệ thống nước sạch tập trung nhằm đảm bảo an toàn cho sức khỏe của mình”-bác sĩ Lan khuyến cáo.

Nâng cao nhận thức người dân về nước sạch

Ông Siu Luynh-Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ-thông tin: Đức Cơ phấn đấu đến cuối năm 2021 có 45% hộ dân khu vực đô thị sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung. “Những năm qua, người dân sinh sống lâu đời đã có giếng đào, giếng khoan. Nhiều hộ chưa nhận thức được lợi ích của việc sử dụng nước sạch. Vì vậy, tới đây, huyện sẽ tiếp tục tuyên truyền để người dân hiểu về lợi ích của việc sử dụng nước sạch; đồng thời, công khai các chỉ số về nước sau mỗi lần xét nghiệm tại các khu vực công cộng hoặc các điểm dễ quan sát. Đặc biệt, huyện phối hợp với cơ quan chuyên môn công khai và kiểm tra độ chính xác của đồng hồ đo nước tại từng hộ gia đình để tạo niềm tin cho người dân”-Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ cho hay.

Đoàn công tác của Sở Tài nguyên và Môi trường tuyên truyền cho người dân về lợi ích của việc sử dụng nước sạch thông qua hệ thống cấp nước tập trung. Ảnh: Nhật Hào

Trao đổi với P.V, ông Lê Tuấn Anh-Trưởng phòng Tài nguyên nước-Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu (Sở Tài nguyên và Môi trường) cho biết: Sở sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho người dân về việc sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung. “Hiện nay, UBND tỉnh đã có quy hoạch phân vùng rất rõ các vị trí khai thác nguồn nước mặt và nước ngầm để phục vụ cấp nước sinh hoạt. Vì vậy, Sở Tài nguyên và Môi trường đang phối hợp với các sở, ngành, địa phương xây dựng phương án hạn chế khai thác nguồn nước dưới đất cụ thể, rõ ràng theo từng vùng hạn chế và đưa ra lộ trình tuyên truyền cho người dân. Theo đó, sẽ giảm dần, tiến tới chấm dứt việc sử dụng các giếng khoan, giếng đào và tỷ lệ hộ dân tại các khu vực có công trình cấp nước tập trung sử dụng đạt 100% vào năm 2025”-ông Lê Tuấn Anh thông tin.

NHẬT HÀO