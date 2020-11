(GLO)- Chiều 20-11, đoàn kiểm tra gồm đại diện lãnh đạo các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Cục Thuế tỉnh, UBND TP. Pleiku do ông Đinh Hữu Hòa-Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai dự án Hoàng Nhi Plaza (số 25 đường Cách Mạng Tháng Tám, TP. Pleiku) do Công ty cổ phần Vật liệu và Xây lắp Gia Lai làm chủ đầu tư.

Kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai dự án Hoàng Nhi Plaza. Ảnh: Hà Duy

Dự án Hoàng Nhi Plaza được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư ngày 12-5-2016. Dự án là khu phức hợp gồm khối nhà cao 8 tầng và 1 tầng hầm dùng làm siêu thị, nhà hàng tiệc cưới, khách sạn và các dịch vụ phụ trợ đi kèm với tổng diện tích gần 3.250 m2; tổng mức đầu tư 178,4 tỷ đồng, thời gian hoạt động của dự án là 40 năm. Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác trong quý I-2018.

Tuy nhiên, do vướng độ cao tĩnh và khoảng lùi, dự án phải điều chỉnh thời gian triển khai. Cụ thể, từ tháng 1-2019 đến tháng 12-2020, dự án sẽ hoàn thành việc xây dựng và lắp đặt thiết bị; trong quý I-2021 nghiệm thu và đưa vào sử dụng.



Theo báo cáo của đơn vị chủ đầu tư, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn nên dự án đã chậm triển khai so với chủ trương đầu tư. Hiện dự án mới hoàn thành hạng mục giải phóng mặt bằng và đang triển khai các hạng mục xây dựng đầu tiên với giá trị thực hiện gần 12 tỷ đồng. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ vốn từ Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), chủ đầu tư đang huy động tối đa nhân lực, vật lực, đẩy mạnh công tác thi công, cam kết tốc độ hoàn thành trung bình 20 ngày/tầng. Theo đó, dự án sẽ hoàn thành trong quý II-2021.

Dự án Hoàng Nhi Plaza đang triển khai những hạng mục đầu tiên. Ảnh: Hà Duy



Kết luận tại buổi kiểm tra, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Đinh Hữu Hòa yêu cầu đơn vị chủ đầu tư hoàn thiện báo cáo tiến độ triển khai dự án, nêu rõ những khó khăn, vướng mắc, đưa ra những giải pháp thực hiện cũng như có cam kết cụ thể thời gian hoàn thành dự án; đồng thời, yêu cầu đơn vị chủ đầu tư thực hiện dứt điểm nghĩa vụ thuế theo quy định.

HÀ DUY